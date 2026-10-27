Supervisan obras en la urbanización Simón Bolívar de Catia

En el marco de los planes de atención prioritaria a las comunidades afectadas por eventos sísmicos, Jacqueline Faría, presidenta de la Gran Misión Venezuela Renace, encabezó este martes un recorrido de inspección por la urbanización Simón Bolívar, ubicada en la parroquia Sucre (Catia), para supervisar el avance de las labores de rehabilitación estructural en los bloques residenciales impactados por el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

Las autoridades evaluaron minuciosamente los frentes de trabajo activados para la recuperación de las edificaciones, con el objetivo de velar por la ejecución técnica adecuada y asegurar el cumplimiento de los estándares de seguridad constructiva.

Diálogo con la comunidad

Faria sostuvo un encuentro directo tanto con los trabajadores al frente de la obra como con los voceros y vecinos del sector. Este espacio de intercambio permitió revisar el cronograma de ejecución y atender de primera mano las observaciones de los habitantes.

«Conversamos con los vecinos y los trabajadores para verificar los detalles de las obras y garantizar la calidad de las labores, con el propósito de brindar a las familias espacios habitables y seguros», destacó Faria a través de sus canales oficiales.

Espacios dignos y seguros

La intervención integral en los bloques de Catia busca restituir la habitabilidad de las viviendas y consolidar la tranquilidad de las familias que hacen vida en el sector. Estas acciones forman parte del despliegue permanente del Gobierno bolivariano para la atención de contingencias y la renovación urbana de la capital.

Faria concluyó reafirmando el compromiso de trabajo continuo por la recuperación integral del sector: «¡Venezuela renace con esperanza!».