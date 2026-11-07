Sustituyen 11 metros de tubería de agua potable en el Edificio Experimental de Caricuao

Cuadrillas de Aguas Caracas sustituyeron 11 metros de tubería de hierro galvanizado en el Edificio Experimental, ubicado en la UD2 de la parroquia Caricuao. La intervención busca resolver el deterioro del sistema hídrico y optimizar la distribución del agua potable en el inmueble.

«Siguiendo las instrucciones de nuestro jefe de Gobierno de Caracas Nahum Fernández, en el marco del plan Venezuela Renace, impulsado por la Presidenta Delcy Rodríguez, con el apoyo del ministro de Aguas, Carlos Mast, el equipo de Aguas Caracas de desplegó en el Edificio Experimental, ubicado en la UD2 de la parroquia Caricuao», indicó el organismo en su cuenta de Instagram.

Los trabajos abarcaron el reemplazo de conductos con diámetros de 2, 3 y 4 pulgadas, además de la renovación de las conexiones entre anillos, juntas mecánicas y fajas de sujeción. La maniobra permitió corregir las fallas originadas por el desgaste del material en la red interna del edificio.

Las acciones se desarrollan dentro del Plan Venezuela Renace, bajo la coordinación del Ministerio de Atención de las Aguas y el Gobierno de Caracas.

Las labores contaron con la participación de las organizaciones comunitarias del sector. Aguas Caracas mantendrá el despliegue de sus cuadrillas en las parroquias del municipio Libertador para atender las averías en la red de tuberías.