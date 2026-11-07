Sustituyen luminarias en túnel La Planicie II para optimizar tránsito vial en Caracas

Equipos técnicos del Ministerio de Transporte ejecutaron labores de sustitución de luminarias en el túnel La Planicie II, ubicado en la ciudad de Caracas. La intervención abordó el tramo que conecta el sentido La Guaira con Plaza Venezuela.

Los trabajos en la infraestructura subterránea tuvieron como objetivo restablecer el sistema de iluminación para brindar condiciones óptimas de visibilidad a los usuarios. Con esta medida, las cuadrillas buscan garantizar una transitabilidad más segura para los conductores que desplazan sus vehículos por esta importante arteria vial.

El Ministerio de Transporte indicó en su cuenta de Instagram que esta acción técnica forma parte de los planes de mantenimiento y resguardo continuo que desarrolla el ente rector de la movilidad terrestre en la capital.

De igual forma, el ente aseguró que mantendrá el monitoreo en los principales viaductos y arterias viales para consolidar la prevención de accidentes y el correcto funcionamiento de la red pública.