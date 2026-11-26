Un tramo de aproximadamente 30 metros de tubería de acero recibió una sustitución completa para restablecer el servicio a la red alta de la Universidad Central de Venezuela (UCV).



La obra de infraestructura hidráulica favoreció de manera directa a los centros de salud e investigación del campus, entre ellos el Hospital Clínico Universitario, el Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” y la empresa Espromed, refiere el Ministerio para la Comunicación e Información.



Con este reemplazo de tubería se garantiza el flujo continuo del recurso hídrico, un elemento indispensable para el funcionamiento óptimo de los laboratorios, áreas asistenciales y plantas de producción biológica que operan en estas instituciones estratégicas.



De esta manera, se consolida el plan de rehabilitación y mantenimiento de los servicios públicos en la Ciudad Universitaria de Caracas.