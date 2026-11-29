El Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur) anunció el inicio de la temporada navideña en el Sistema Teleférico Mukumbarí, ubicado en el estado Mérida, con el establecimiento de un cronograma especial de atención destinado a residentes y visitantes que deseen disfrutar de este atractivo natural durante las festividades decembrinas.

La información fue difundida a través de las plataformas digitales oficiales del ente ministerial, donde se detallaron las jornadas operativas programadas para los próximos meses.

​De acuerdo con el esquema divulgado por el Mintur, entre el 2 y el 20 de diciembre el sistema prestará servicio comercial de miércoles a domingo a partir de las 10 de la mañana. Esta primera fase busca facilitar el acceso ordenado de los turistas durante el arranque de las celebraciones de fin de año en la entidad andina.

​Posteriormente, para atender la alta demanda vacacional comprendida entre el 23 de diciembre y el 10 de enero de 2027, el complejo turístico operará de manera continua todos los días de la semana desde las 9 de la mañana. Con esta ampliación en la frecuencia de operaciones, las autoridades buscan garantizar una experiencia recreativa óptima para las familias que visitan las alturas merideñas.

​Asimismo se destaca que entre el 11 y el 20 de enero de 2027 el Sistema Teleférico Mukumbarí suspenderá temporalmente sus actividades comerciales para ejecutar labores de mantenimiento preventivo en toda su infraestructura electromecánica.

​Una vez culminados estos protocolos técnicos de revisión y seguridad, el teleférico retomará su horario habitual de funcionamiento a partir del jueves 21 de enero de 2027.