Transporte anuncia cierre parcial del Boquerón I este sábado por labores de inspección

A través de sus redes sociales, el Ministerio del Poder Popular para el Transporte informó a los usuarios y conductores que se llevará a cabo un cierre parcial en ambos sentidos del Túnel Boquerón I, ubicado en la Autopista Caracas – La Guaira.

La medida se ejecutará este sábado 31 de octubre de 2026, a partir de las 10:00 pm y se extenderá hasta las 5:00 am del domingo 1 de noviembre.

De acuerdo con el comunicado oficial publicado por la institución, la interrupción temporal del tránsito obedece a la realización de labores de inspección técnica a la estructura, así como a trabajos de mantenimiento en el sistema de aducción de agua potable del túnel.

Las autoridades exhortaron a la colectividad y a quienes transitan por esta importante arteria vial a tomar las previsiones correspondientes y planificar sus desplazamientos con anticipación, con el fin de evitar inconvenientes o retrasos durante la jornada nocturna de trabajos.