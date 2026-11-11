TSJ firma acuerdo para afianzar la capacitación integral de trabajadores judiciales

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG) suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional, con el objetivo de ofrecer una formación colectiva, integral, continua y permanente a la clase obrera del Poder Judicial.

‎Durante la reunión, que se llevó a cabo en el Salón de Telemática, del TSJ, la presidenta del Máximo Juzgado, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, afirmó que es un honor firmar este acuerdo con la Uneg porque “en medio de todo siempre disponemos del momento para el conocimiento, para la formación, y esta universidad de alta trayectoria de una de las zonas más pujantes del país, como lo es Guayana, brinda oportunidades a todo nuestro pueblo de tener acceso a ello”, refiere una nota de prensa del TSJ.

‎Asimismo, el integrante de la Sala Electoral y Coordinador de la Comisión de Relaciones del Tribunal Supremo de Justicia con las Universidades y la Academia, Magistrado Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, destacó la importancia de esta alianza para el intercambio de saberes, logrando fortalecer la educación y la soberanía.

‎Por su parte, la rectora de la Uneg, María Elena Latuff, expresó que la universidad facilita conocimientos, pero “el Tribunal Supremo de Justicia es realmente una caja inmensa de saberes y de transdisciplinariedad para nosotros aprender mucho de ustedes”, enfatizando que el objetivo institucional es acompañar y titular a los estudiantes al culminar sus carreras.

‌‎Durante la firma del convenio, estuvieron presentes el primer vicepresidente del TSJ y presidente de la Sala de Casación Social, magistrado Elías Rubén Bittar Escalona; la Segunda Vicepresidenta del TSJ y Presidenta de la Sala Constitucional, Magistrada Tania D’Amelio Cardiet; la Presidenta de la Sala de Casación Penal, Magistrada Carmen Marisela Castro Gilly; el Presidente de la Sala Político Administrativa, Magistrado Jaime Jesús Báez Jiménez y el Presidente de la Sala de Casación Civil, Magistrado Emilio Antonio Ramos González; y ‎la vicerrectora administrativa de la UNEG, Neyezka Pérez.