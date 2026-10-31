TSJ supervisa funcionamiento de sedes judiciales en Aragua

Autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se trasladaron este viernes al estado Aragua con el objetivo de supervisar el óptimo funcionamiento de las distintas sedes judiciales de la entidad, como parte del permanente despliegue nacional que realizan las Magistradas y Magistrados de Alto Juzgado para garantizar un servicio eficiente y de calidad a la ciudadanía, informó la cuenta de Instagram de la institución.

La presidenta del TSJ, magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez; la vicepresidenta de la Sala de Casación Penal, magistrada Grisell López Quintero; la vicepresidenta de la Sala de Casación Social, magistrada Eneida Alexandra Moreno Pérez y el magistrado Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, integrante de la Sala Electoral, enfocaron la agenda de trabajo en las labores de recuperación efectuadas en las sedes que resultaron afectadas con el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

Al respecto, desde el Poder Judicial en articulación con diversos organismos e instituciones nacionales y regionales, se han desarrollado amplios trabajos de refacción, acondicionamiento y dotación de mobiliario, con el objeto de brindar al público en general, así como a los trabajadores y trabajadores judiciales, espacios seguros y confortables para garantizar la correcta operatividad en sus instalaciones.