Universidad Nacional de las Ciencias y Cavidea impulsan alianza entre academia e industria

La Universidad Nacional de las Ciencias Dr. Humberto Fernández-Morán (UNC) y la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea) avanzan en la articulación entre la academia y el sector productivo, con el objetivo de impulsar la formación de talento humano, la innovación científica y el desarrollo económico del país.

Durante una reunión del directorio de Cavidea, reseñado en sus redes sociales, la rectora de la UNC, Gabriela Jiménez, presentó las capacidades académicas, científicas y tecnológicas de la institución, así como su oferta de diplomados y programas de formación especializada en ciencia, tecnología e innovación.

El encuentro permitió destacar la importancia de consolidar alianzas estratégicas entre las instituciones académicas y la industria, orientadas a fortalecer las competencias profesionales, promover la ética y la responsabilidad social, y vincular el conocimiento científico con las necesidades del aparato productivo nacional.

Con esta iniciativa, la UNC reafirma su compromiso con la formación de profesionales y el impulso de la ciencia y la tecnología como herramientas fundamentales para contribuir al desarrollo económico y social de Venezuela.