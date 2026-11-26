Los Centros de Comando, Control y Telecomunicaciones (VEN 9-1-1) conmemoraron este jueves su decimotercer aniversario con un acto protocolar en Fuerte Tiuna. La actividad cerró la programación especial del mes y reconoció la labor de atención inmediata a la ciudadanía.

El viceministro de Prevención, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz, G/D Endes Palencia, y el director general de la institución, G/D Neptalí Rodríguez Gómez, encabezaron la jornada. Ambas autoridades condecoraron al personal que sostiene las operaciones en las 28 sedes del país.

De acuerdo con la información ofrecida en una nota de prensa, en el encuentro Rodríguez Gómez entregó a Palencia la Medalla Cruz por la Vida. Esta distinción también se otorgó a invitados especiales por su apoyo y coordinación en materia de seguridad ciudadana.

Además, las autoridades impusieron botones por 5, 10 y 15 años de trayectoria laboral ininterrumpida. También concedieron la Barra de Honor al Mérito a trabajadores destacados de distintas sedes regionales, refiere nota de prensa del ente.

Como parte del acto, el VEN 9-1-1 presentó su balance de gestión de los últimos 365 días. En ese periodo, el servicio registró más de 3 millones de llamadas gestionadas y 140 mil incidencias atendidas junto a los Cuadrantes de Paz, en el marco de la Tercera Transformación del Plan de las 7 Transformaciones.

En el área de videoprotección, la institución instaló 187 cámaras nuevas en 67 puntos estratégicos y recuperó 121 unidades operativas. Con este despliegue, el sistema superó los 4 mil 200 dispositivos activos en el territorio nacional.

Las unidades de respuesta inmediata ejecutaron más de 36 mil 600 traslados y atenciones prehospitalarias. Este trabajo contó con el respaldo de más de 100 vehículos nuevos, dotaciones logísticas regionales y la atención prestada durante la emergencia nacional por el doblete sísmico.

Estas labores se apoyan en una plantilla de más de 4 mil 900 trabajadores. La nómina sumó 250 operadores integrales y capacitó a más de 70 especialistas de las 28 sedes en la última edición del Curso de Paramédicos de Combate.

Con esta ceremonia, la institución ratificó su propósito de fortalecer el sistema integrado de emergencias y videovigilancia en resguardo de la población venezolana.