El director nacional de la Unidad de Respuesta Inmediata, Perssy Nieves, y Carlos Patiño, oficial de enlace institucional de los Centros de Comando, Control y Telecomunicaciones VEN 9-1-1, detallaron los protocolos de actuación y el funcionamiento operativo del sistema de emergencias.

Durante la transmisión del programa 911 Contigo, explicaron la articulación técnica que ejecuta el organismo para atender las solicitudes de la ciudadanía, refiere una publicación del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz en Instagram.



Al respecto, Perssy Nieves indicó que “la Unidad de Respuesta Inmediata mantiene un despliegue permanente para articular la asistencia oportuna ante cualquier incidencia reportada a través de las líneas de atención”.



Asimismo, destacó que la integración de los operadores optimiza los tiempos de gestión en el territorio nacional.

Por otra parte, evaluó el impacto de la plataforma tecnológica en la seguridad ciudadana. En este sentido, Patiño señaló que “el trabajo articulado entre los centros de comando fortalece la capacidad de respuesta y la articulación con los órganos de seguridad ciudadana”.

Ambas autoridades reiteraron el llamado a la población a utilizar responsablemente las líneas telefónicas de emergencia, garantizando así la eficacia en el resguardo de las comunidades.