Venezuela afianza acuerdo con la India para proteger la fauna silvestre

En el marco de la política ambiental que impulsa la gestión de la presidenta Delcy Rodríguez, el Ejecutivo nacional fortalece sus lazos de cooperación internacional para la preservación de la biodiversidad.

En este sentido, el ministro para el Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, continúa una gira de trabajo en la India con el propósito de afianzar una alianza estratégica con el grupo empresarial Reliance Industries Limited, enfocada en la custodia y bienestar de las especies silvestres del país.

La comitiva técnica venezolana, encabezada por el titular de la cartera ecosocialista, recorrió diversas infraestructuras de alta tecnología en territorio indio. Entre los espacios inspeccionados destacan los Centros de Rescate y Rehabilitación, así como sus sedes satélites, consideradas unidades modelo a nivel mundial en asistencia médica veterinaria, tratamiento clínico de alta complejidad y manejo especializado de fauna vulnerable.

Durante el despliegue técnico, las autoridades abordaron los programas de conservación ex situ desarrollados en los Centros de Rescate para Guepardos I y II.

En este espacio, la delegación intercambió saberes sobre la gestión de felinos bajo cuidado humano y las metodologías aplicadas a la reproducción de especies amenazadas. De igual forma, la agenda incluyó visitas guiadas al Campamento de Elefantes, donde constataron los protocolos de atención integral para grandes mamíferos, además de inspecciones a los centros de recuperación de aves, osos y a la planta industrial de paneles de energía solar del conglomerado.

Reliance Industries Limited, con sede en Bombay (Mumbai), es la corporación privada de mayor envergadura en la India, con operaciones consolidadas en los sectores energético, petroquímico, de telecomunicaciones y tecnologías renovables. La incorporación de su experiencia en materia de conservación busca dotar a Venezuela de herramientas de última generación.

La transferencia metodológica derivada de esta alianza bilateral permitirá elevar los estándares de atención médica, infraestructura y bienestar animal en la red de parques zoológicos de la nación. El convenio contempla el equipamiento con tecnología de vanguardia, el entrenamiento especializado de médicos veterinarios y cuidadores venezolanos, y la actualización de los protocolos de manejo y rehabilitación de especies autóctonas.