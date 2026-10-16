Venezuela alcanza el cuarto lugar mundial de avistamiento de aves durante el October Big Day 2026

Venezuela se posicionó en el cuarto lugar a escala global de avistamientos de listas registradas durante la jornada internacional de observación de aves October Big Day 2026, un evento de ciencia comunitaria orientada al monitoreo ambiental y a la promoción del ecoturismo.

En esta categoría, Estados Unidos quedó en primer lugar, seguido por Colombia, Canadá y Venezuela, siendo una posición importante para el país en esta materia.

En el renglón de biodiversidad, los participantes distribuidos en el territorio nacional lograron visualizar 856 especies de aves en un solo día, lo que ubica al país en el sexto puesto mundial en variedad de avifauna documentada. El reporte consolidado alcanzó la cifra de 6.444 listas cargadas por observadores y aficionados en las plataformas de seguimiento internacional.

A nivel regional, el estado Táchira se consolidó como la entidad con la mayor diversidad al contabilizar 440 especies avistadas. Por su parte, el estado Trujillo registró el mayor volumen de participación en el ámbito nacional al aportar 1.087 reportes a la jornada.

Desde el Ministerio de Turismo destacaron los logros alcanzados y señalaron que «nuestra tierra vuelve a brillar gracias al esfuerzo de todos los pajareros y entusiastas», al tiempo que remarcaron que el aporte de los voluntarios contribuye directamente a la conservación de la fauna silvestre y al fortalecimiento del turismo sostenible.

El October Big Day es un evento mundial impulsado por el Laboratorio de Ornitología de Cornell en el que miles de observadores, científicos y aficionados se dedican a registrar la mayor cantidad de aves en un periodo de 24 horas.

Esta jornada de ciencia ciudadana recopila datos fundamentales para mapear la distribución de la avifauna, evaluar la salud de los ecosistemas y promover la conservación de los hábitats naturales en todo el planeta.