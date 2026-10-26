Venezuela defiende la soberanía ambiental en la COP17 en Armenia

Una delegación de Venezuela participa en la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP17) en Armenia para alzar la voz del ecosocialismo y defender la soberanía ambiental y los derechos de la Madre Tierra.

En el evento que se desarrolla del 19 al 30 de octubre, el mundo evalúa en Armenia el cumplimiento del Marco Mundial de la Biodiversidad. En ese sentido, el Ministerio para el Ecosocialismo, participa para asegurar que los mecanismos de financiamiento internacional sean justos, directos y respeten la soberanía de los pueblos megadiversos.



La delegación de Venezuela lleva una postura clara a Armenia: Exigir que los fondos globales financien directamente a los verdaderos guardianes de la naturaleza como los pueblos indígenas y los Movimientos Ecosocialistas Comunales sin intermediarios burocráticos.

Venezuela, por su parte, demuestra la protección de la biodiversidad a través de la preservación de la fauna sagrada como el Caimán del Orinoco, la Tortuga Arrau y el impulso dee los planes nacionales de reforestación y conservación de cuencas.