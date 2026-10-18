Venezuela e India acuerdan plan de conservación de la fauna silvestre

Una reestructuración integral de la infraestructura, atención médica y sistemas de protección de fauna silvestre en los zoológicos venezolanos se ejecutará a partir de noviembre. La medida es el resultado de un convenio bilateral alcanzado entre el Estado venezolano y el centro Vantara, ubicado en la India, con el fin de adecuar los recintos nacionales a parámetros internacionales de conservación.

«A partir de noviembre iniciaremos una nueva etapa con el inicio del proyecto de conservación, protección y rescate de la fauna silvestre gracias a la alianza con Vantara, un paso determinante que nos permitirá fortalecer las capacidades de conservación, infraestructura y atención médica de las especies que albergamos en el país», puntualizó el ministro para el Ecosocialismo y presidente de Inparques, Nelson Rodríguez.

El proyecto se consolidó durante un convenio de trabajo en la ciudad de Jamnagar por parte de una delegación venezolana enviada por la presidenta Delcy Rodríguez. Las conversaciones apuntaron a resolver necesidades operativas del sector ecosocialista mediante la cooperación internacional y el intercambio científico. Así lo informó el Ministerio de Ecosocialismo en una nota de prensa.

La articulación abarca también el área agroproductiva a través de la representación del Ministerio para la Agricultura Productiva y Tierras y el Insai. Al respecto, la viceministra Mariana Moronta señaló que «esta agenda de trabajo conjunta no solo ratifica el compromiso con la preservación ambiental, sino que consolida alianzas integrales que impulsan el desarrollo agroproductivo y ecosostenible de nuestra nación».

Con esta alianza estratégica, el sistema de Parques Nacionales prevé no solo la adecuación física de las instalaciones para los animales, sino también el impulso a programas de sensibilización ecológica y estudios científicos sobre la biodiversidad en todo el territorio nacional.