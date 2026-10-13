Venezuela e Italia firman acuerdo para reactivar vuelos directos

Venezuela suscribió este martes un acuerdo con la aerolínea ITA Airways para reactivar los vuelos directos con Italia, y así fortalecer las áreas estratégicas como turismo y comercio.

El acuerdo fue suscrito entre María Elena Uzzo, embajadora de Venezuela ante la República Italiana, y el director general de la aerolínea italiana ITA Airways, Jörg Eberhardt, quienes estuvieron acompañados por el primer viceministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Oliver Blanco.

En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, Blanco manifestó que la ruta aérea facilitará los viajes y reforzará los lazos históricos entre Venezuela e Italia, con más de 90.000 plazas previstas.

«Hoy es un día histórico para el pueblo venezolano, para la comunidad ítalo-venezolana, con el restablecimiento de la conectividad aérea entre nuestros países que permitirá más de 90.000 sillas disponibles en tres frecuencias semanales en los vuelos de Ita, que vuelve a Venezuela para favorecer el comercio, el turismo, la interconexión entre nuestros pueblos», aseveró Blanco.

Por su parte, María Elena Uzzo, embajadora de Venezuela ante la República Italiana, expresó cómo, a través de la firma de este memorándum de entendimiento, se fortalece la relación de amistad y cooperación entre ambas naciones, consolidando la nueva etapa impulsada por la presidenta Delcy Rodríguez.

«Es muy importante porque este vuelo es un puente entre Italia y Venezuela (…) esperemos que estos sean los primeros tres vuelos semanales, pero que sean los siete días a la semana para que haya esta conexión y este puente entre Italia y Venezuela», añadió la diplomática venezolana.

Jörg Eberhart, director general de la aerolínea italiana ITA Airways, manifestó su complacencia por la reanudación de las operaciones que conectan a Caracas con la ciudad de Roma, y afirmó que esta ruta comenzará el próximo 30 de marzo.

«Estamos muy contentos de volver a Venezuela, estamos muy contentos porque el relacionamiento sea sólido, un relacionamiento con muchos frutos positivos», aseveró.

El memorando suscrito con ITA Airways prevé retomar la ruta Roma-Caracas con tres frecuencias semanales desde marzo de 2027.