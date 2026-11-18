Trabajadores y especialistas del Ministerio de Salud (MinSalud) y representantes de organismos de protección ambiental de Venezuela, participaron en el Taller Técnico y II Asamblea General de la Red Amazónica-Darién para Zoonosis Emergentes con Potencial Epidémico (Rade 2026), encuentro que se desarrolla en la ciudad de Bogotá.

Durante el evento, los participantes intercambian experiencias y avanzaron en la unificación de protocolos para la detección oportuna y la evaluación de riesgos frente a enfermedades zoonóticas. Estas afecciones son aquellas que se transmiten entre animales y seres humanos.

La Rade es un mecanismo de cooperación técnica impulsado desde el año 2022 por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el respaldo financiero del Fondo para Pandemias.

Cabe destacar que en este taller participan nueve países de la cuenca amazónica y la región del Darién: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Perú, Surinam y Venezuela.

El funcionamiento de la Rade se sustenta en el enfoque de Una Salud, un modelo transversal que integra la salud humana, la sanidad animal y el cuidado del medio ambiente.

A través de esta articulación transfronteriza, los países miembros buscan optimizar la prevención y el control de brotes con potencial epidémico en ecosistemas estratégicos de Suramérica y Centroamérica.