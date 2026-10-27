Venezuela presenta el Plan de IA 2025-2031 para la soberanía tecnológica

Fue presentado oficialmente el Plan Nacional de Inteligencia Artificial 2025-2031 de Venezuela, una estrategia integral diseñada para fomentar el desarrollo y la adopción de la inteligencia artificial (IA) con una base ética, responsable y centrada en el bienestar humano, según información publicada en el canal de Telegram del Ministerio de Ciencia y Tecnología, (Mincyt).

El objetivo principal de esta iniciativa es maximizar los beneficios de la IA para el desarrollo socioeconómico, fortaleciendo la soberanía tecnológica y mejorando la calidad de vida de los venezolanos mediante una hoja de ruta basada en cinco aristas fundamentales:

· Creación de capacidades.

· Acceso y gobernanza de datos.

· Desarrollo de infraestructura.

· Investigación, desarrollo e innovación.

· Alianzas internacionales.

Con este plan, buscamos democratizar el conocimiento sobre IA desde la educación básica hasta la formación especializada y potenciar la investigación en sectores prioritarios como Agricultura, Banca y Finanzas, Ciencia y Tecnología, Ecosocialismo, Educación, Energía, Hidrocarburos, Salud, Seguridad y Defensa, Servicios Públicos, y el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información (SIBCI).

Uso de la IA de manera ética y responsable

Se trata de una estrategia integral diseñada para impulsar el desarrollo y la adopción de la inteligencia artificial (IA) de manera

ética, responsable y centrada en el bienestar humano.

La ley aprobada en 2024 por la Asamblea Nacional,se centra en varios objetivos clave, incluyendo el fortalecimiento de las capacidades técnicas y científicas del país en materia de IA, la promoción de la educación y la conciencia sobre el uso de esta

tecnología, y el establecimiento de mecanismos de supervisión y control para garantizar que el desarrollo y la aplicación de la IA se realicen de manera ética y responsable.

Además, se propone la creación de una Plataforma Nacional de Datos Abiertos y un Centro de Cómputo de Alto Rendimiento para IA, que faciliten el acceso a datos y recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo de proyectos de IA.

El marco normativo del plan se alinea con la legislación venezolana,incluyendo la Constitución y la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, y promueve la creación de un Instituto Nacional de Inteligencia Artificial y Tecnologías de Información y Comunicación como ente regulador.

Metas planteadas

El plan también enfatiza la importancia de la cooperación internacional,buscando alianzas estratégicas con países y organismos multilaterales para el intercambio de conocimientos y tecnologías.

Se proyecta la formación presencial de profesionales anualmente, relacionados con las áreas de computación y afines, trabajadores y trabajadoras en la Administración Pública Nacional, impulsando y garantizando la inclusión y la perspectiva de género.

Igualmente, proponer prácticas o proyectos socioproductivos basados en conjuntos de datos reales como recursos para resolver con técnicas de inteligencia artificial.

Formar a personas en el Programa de Formación en Inteligencia Artificial, y en la totalidad de tres niveles de complejidad, entre otros.