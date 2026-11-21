El ministro de Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, ratificó la condición de Venezuela como país carbono neutral durante su intervención en la 31.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31). Esa categoría responde al balance entre los gases de efecto invernadero emitidos y la capacidad de absorción de carbono del territorio.

Rodríguez señaló que, pese a contar con más de un siglo de actividad petrolera, el país no aporta al calentamiento global debido a las políticas estatales de resguardo ambiental y a que el 80 % de su generación eléctrica proviene de fuentes hidroeléctricas.

Al detallar los factores que respaldan este balance, el titular de Ecosocialismo precisó la extensión de las zonas protegidas bajo el ordenamiento jurídico venezolano. Así lo reseñó VTV.

«Más del 64 % del territorio nacional está protegido bajo un marco legal que determina las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, y dentro de ese 64 %, el 22 % está dedicado a parques nacionales; con lo cual las emisiones que realiza el país son mucho menores de las que absorbe», expresó Rodríguez.

En la agenda diplomática de la COP31, la delegación venezolana sostuvo un encuentro bilateral con representantes de México para coordinar acciones y proyectos conjuntos frente a especies invasoras vinculadas al calentamiento oceánico, entre ellas el sargazo en el Caribe y la unomia en las costas venezolanas.

De igual forma, Rodríguez conversó con el líder temático de Bosques y Vida Silvestre en el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), Pascal Martínez, sobre los mecanismos de acceso al financiamiento internacional destinados a proyectos de conservación de ecosistemas estratégicos en Venezuela.

La jornada cerró con la conferencia Cuencas Hidrográficas para la Vida: Resiliencia Climática, Gestión y Conservación Ambiental, presentada por el director general de Política de Gestión y Conservación de Ecosistemas del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, Abigail Castillo, centrada en el cuidado de las corrientes hídricas como soporte de la energía limpia.

A la ponencia asistió una delegación de la Agencia Estatal de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Türkiye (AFAD), cuyos integrantes recibieron un reconocimiento por las labores humanitarias y de rescate prestadas en Venezuela luego de los sismos registrados el pasado 24 de junio.