Venezuela reafirma su compromiso con el derecho a la alimentación ante la FAO

La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, reafirmó el compromiso de Venezuela con el derecho a la alimentación y a la paz multilateral durante su intervención en el Foro Mundial de la FAO que se desarrolla en Roma, Italia.

«Venezuela llega a este Foro Mundial de la Alimentación con una convicción profunda. La alimentación es un derecho inalienable, directamente vinculado con la vida, la dignidad y el desarrollo integral de las personas. Garantizar ese derecho requiere políticas públicas inclusivas y sostenidas, pero requiere también producción, inversión, ciencia, tecnología, financiamiento y cooperación. Requiere paz y requiere un sistema internacional capaz de cooperar incluso por encima de nuestras diferencias», precisó la mandataria nacional durante su intervención.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para agradecer a la FAO por el apoyo a Venezuela tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio, al tiempo que precisó que el renacer de Venezuela hace referencia a «volver nuestra mirada a la tierra, a quienes la trabajan, a las mujeres y hombres que siembran, a nuestros pescadores, a las comunidades que conservan sus saberes y a las semillas que guardan la memoria y el porvenir de nuestros pueblos», aseveró.

Destacó la importancia de producir mejor y más eficientemente. «Debemos reducir pérdidas y desperdicios, mejorar el almacenamiento y el transporte, garantizar el acceso a los alimentos, proteger nuestros suelos y nuestras aguas, preservar la biodiversidad y construir sistemas agroalimentarios capaces de resistir los efectos crecientes de la crisis climática, incluyendo los embates del fenómeno de El Niño, que hoy afecta a buena parte de nuestros países en vida de desarrollo, incluyendo Venezuela, Perú, Ecuador y Colombia».

Diálogo político por la estabilidad de los sectores

La presidenta Delcy Rodríguez reconoció los avances con los sectores políticos para consolidar las bases del desarrollo productivo.

«El diálogo nacional con factores opositores, así como el diálogo diplomático con Estados Unidos, ha sumado a la estabilidad política necesaria para producir y crecer. Hace pocas semanas, anuncié ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que Venezuela ha emprendido un proceso de transformación ordenado, institucional y verificable», aseveró.



En ese sentido, expuso el impacto de las políticas públicas y programas de atención social en la salud de la población, resaltando que «los indicadores muestran una reducción sostenida de la prevalencia de la subalimentación, que alcanzó el 5.3% en 2025, según cifras de esta organización, y que ya este año es de un 3%».

Explicó que «la malnutrición aguda se redujo del 14.8% en 2019 al 1.3% en 2025″, al tiempo que la lactancia materna exclusiva se posicionó en un 73.7%, ubicándose entre las más altas de la región».

La presidenta resaltó que el Programa de Alimentación Escolar atiende diariamente a más de 2.5 millones de niños y niñas, y que los programas sociales dan cobertura a más de 5 millones de familias venezolanas.

En el ámbito económico, la jefa de Estado planteó utilizar el sector energético para fortalecer la capacidad productiva. «Queremos convertir parte de nuestra renta energética en capacidad productiva permanente. La riqueza energética puede y debe convertirse en una palanca para garantizar producción agrícola, que la gente pueda pagar alimentos de calidad y sean respetados los procesos de la naturaleza mediante la agricultura regenerativa», sentenció.

Ciencia y tecnología para potenciar los procesos agroalimentarios

La jefa de Estado resaltó el papel importante de la ciencia para optimizar los procesos agroproductivos. «Este proceso nos convoca a colocar la ciencia, la tecnología, la innovación, la inversión y los conocimientos tradicionales al servicio de las personas, a transformar nuestros sistemas agroalimentarios y, sobre todo, a hacer que las soluciones lleguen efectivamente a quienes producen y a quienes todavía enfrentan el hambre y la malnutrición», sostuvo.

Argumentó que los alimentos no deben convertirse en instrumentos de presión o confrontación política.

«Allí, donde existen diferencias entre Estados, el diálogo y la diplomacia deben prevalecer. Y allí, donde existe hambre, nuestra responsabilidad común debe ser encontrar soluciones. Por ello, desde esta tribuna insistimos en nuestro llamado a poner fin a la aplicación de medidas que, al margen del derecho internacional, tienen implicaciones negativas sobre la realización del derecho a la alimentación».

Con respecto a los avances de Venezuela en materia de alimentación, dijo que «en 2013, la FAO reconoció a Venezuela entre los países que habían alcanzado las metas internacionales de reducción del hambre. Venezuela había pasado de 2.8 millones de personas en situación de subalimentación, equivalente al 14.1% de la población en 1990, a menos de 5%. Lamentablemente, después vino un periodo muy difícil. Venezuela enfrentó una profunda confrontación política interna que provocó una fuerte contracción de nuestra economía, situación que se vio empeorada a partir de 2017 con la imposición progresiva de medidas coercitivas unilaterales. Estas medidas que en el sector agroalimentario alcanzaron un 16% afectaron el acceso al financiamiento, a insumos agrícolas, a tecnologías, a repuestos, a equipos y a distintos componentes necesarios para mantener funcionando nuestras cadenas productivas», reseñó.