Venezuela refuerza prevención del cáncer de mama en 19 estados

El Ministerio del Poder Popular para la Salud desplegó una infraestructura de 30 establecimientos distribuidos en 19 estados del país, que aseguran el 100% de cobertura en consulta especializada y diagnóstico del cáncer de mama.



La red asistencial cuenta con 16 centros equipados con mamografía, 14 con densitometría ósea, 10 con ecografía (vaginal y mamaria), además de servicios especializados de tomografía y rayos X, refiere una nota de prensa.



Esta capacidad resolutiva abarca desde Centros de Alta Tecnología (CAT) hasta hospitales generales y maternidades clave —como el Hospital Universitario Luis Razetti en Anzoátegui, la Maternidad de Carrizal y el Hospital Dr. Domingo Luciani en Miranda, el CAT Che Guevara en Monagas y la Maternidad Dr. Armando Castillo Plaza en Zulia—, garantizando el acceso oportuno y la gratuidad de los estudios de pesquisa.



Sobre este despliegue, la titular del despacho, doctora Gisela Vargas, detalló que la intervención temprana marca la frontera entre la vida y la incertidumbre. La tasa de supervivencia en Etapa 0 y Etapa I alcanza casi el 100%, mientras que en Etapa II la efectividad terapéutica se ubica en un 93%.



«Perder el miedo a la consulta médica es el primer paso para salvar vidas. Captar la enfermedad en sus fases iniciales nos permite aplicar esquemas terapéuticos altamente efectivos y menos invasivos, garantizando una recuperación integral. Desde el Ministerio del Poder Popular para la Salud mantenemos un despliegue permanente para asegurar que cada mujer acceda a los estudios de diagnóstico y a la atención oportuna que merece», enfatizó Vargas.



Esta ruta de atención cobra fuerza en instituciones de referencia nacional como el Instituto Oncológico Dr. Luis Razetti, donde el jefe del Servicio de Patología Mamaria, Dr. Gabriel Romero, recibe pacientes de todo el país, distribuidos en un 60% procedentes de la Gran Capital y un 40% del interior de la Patria.

Ante cualquier hallazgo, el Sistema Público Nacional de Salud despliega a sus equipos multidisciplinarios en la red asistencial, sumando los centros de radioterapia disponibles en Bolívar, Distrito Capital, Sucre, Zulia, Lara, Carabobo y Anzoátegui. A su vez, el Estado adecúa actualmente los búnkeres de radioterapia en Portuguesa, Guárico, Falcón, Aragua y en el Hospital Universitario de Caracas para expandir la capacidad resolutiva.

A través del Programa de Alto Costo del IVSS, la red pública garantiza el suministro continuo de medicamentos antineoplásicos, asegurando un acompañamiento médico y humano en cada etapa del proceso.



Toda la infraestructura y el esfuerzo asistencial cobra sentido cuando la mujer toma el control de su salud: acudir a tiempo al especialista es la decisión que salva la vida. La detección temprana transforma la incertidumbre en futuro, refiere el Ministerio de Salud.