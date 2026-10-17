Venezuela Renace avanza en la reconstrucción de la iglesia San Francisco Javier en Lídice

Como parte del despliegue del plan Venezuela Renace, el Ministerio de Obras Públicas mantiene los trabajos para la reconstrucción y recuperación integral del templo San Francisco Javier de Lídice, ubicado en la parroquia La Pastora de Caracas.

Las tareas se enfocan en la estabilización de la estructura y en la optimización de las áreas perimetrales de la edificación religiosa.

En el área de infraestructura, los equipos de trabajo ejecutan labores de friso y aplicación de pintura en las fachadas, además del acondicionamiento general en los espacios interiores y exteriores del templo.

Asimismo, el personal operativo concentra sus esfuerzos en la restauración de la cubierta del techo y en la reparación de los muros que registraban daños en su superficie. Así lo informó el Ministerio de Obras Públicas en una nota de prensa.

En materia de evaluación técnica, las revisiones previas permitieron identificar un sistema de fracturas en la edificación, sobre el cual se aplican soluciones progresivas con el objetivo de asegurar la firmeza del recinto y proteger a la comunidad que acude a sus instalaciones.