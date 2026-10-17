Las obras ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas abarcan la reparación de fachadas, consolidación estructural y atención a muros afectados Foto: MOP
InicioMás VidaVenezuela Renace avanza en la reconstrucción de la iglesia San Francisco Javier...
Más Vida

Venezuela Renace avanza en la reconstrucción de la iglesia San Francisco Javier en Lídice

Las inspecciones técnicas permitieron corregir un sistema de fracturas en el templo de La Pastora para resguardar a los feligreses

Yusleny Morales
Añade Últimas Noticias a tu Google

Como parte del despliegue del plan Venezuela Renace, el Ministerio de Obras Públicas mantiene los trabajos para la reconstrucción y recuperación integral del templo San Francisco Javier de Lídice, ubicado en la parroquia La Pastora de Caracas.

Las tareas se enfocan en la estabilización de la estructura y en la optimización de las áreas perimetrales de la edificación religiosa.

En el área de infraestructura, los equipos de trabajo ejecutan labores de friso y aplicación de pintura en las fachadas, además del acondicionamiento general en los espacios interiores y exteriores del templo.

Asimismo, el personal operativo concentra sus esfuerzos en la restauración de la cubierta del techo y en la reparación de los muros que registraban daños en su superficie. Así lo informó el Ministerio de Obras Públicas en una nota de prensa.

En materia de evaluación técnica, las revisiones previas permitieron identificar un sistema de fracturas en la edificación, sobre el cual se aplican soluciones progresivas con el objetivo de asegurar la firmeza del recinto y proteger a la comunidad que acude a sus instalaciones.

  • Los trabajos de recuperación integral incluyen restauración de techos, pintura y acondicionamiento en áreas internas y externas del recinto religioso Foto: MOP

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Artículo anterior
Avanza rehabilitación de Escuela Básica Nacional Guzmán Blanco en El Silencio
Artículo siguiente
Varios incendios afectan viviendas y motivan evacuación en el sur de California