Los trabajos ejecutados en la estructura de 296 viviendas incluyeron reparación de mampostería y reacondicionamiento de juntas de dilatación
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Venezuela Renace entregó más de 40 apartamentos en el edificio Doral México de Caracas

Dentro de las trabajos realizados se encuentras mampostería, arreglos de techos, paredes, así como la colocación de tapajuntas para proteger la infraestructura

Yusleny Morales
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El Plan Venezuela Renace realizó la entrega de más de 40 apartamentos reparados en el edificio Doral México, ubicado en la parroquia La Candelaria, una de las zonas más afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio.

«Ya tenemos más de 40 apartamentos entregados con firma con satisfacción de cada uno de los propietarios; esperamos cumplir para antes de la Navidad haber entregado todos y cada uno de los apartamentos», indicó Jacqueline Faria en un video publicado en su canal de Telegram.

Asimismo, Faria detalló las labores que se realizaron en esta edificación, con el fin de garantizar hogares seguros a sus habitantes. «En este edificio Doral México tenemos 296 apartamentos, aquí hubo daños en los techos, en las paredes, en los arcos, hubo daños de mampostería. Sin embargo, estructuralmente, el edificio funcionó excelentemente; las juntas de dilatación fueron rellenadas nuevamente, se les colocó tapajuntas para proteger».

La funcionaria destacó que el Plan Venezuela Renace fue creado con el fin de atender las infraestructuras afectadas por el doble sismo.

«Múltiples edificios han sido intervenidos por Venezuela Renace, este Plan que ha ideado nuestra presidenta para atender a cada uno de los apartamentos afectados por el doble sismo», sostuvo.

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