Venezuela Renace inspecciona obras de restauración en seis edificios en La Guaira

La presidenta del Plan Venezuela Renace, Jacqueline Faria, supervisó las obras de restauración de fachadas, mampostería, servicios básicos y áreas comunes en seis edificios del Conjunto Residencial Marapa Marina, ubicado en el estado La Guaira.

Durante el recorrido de inspección por el complejo habitacional, la funcionaria constató los avances de los trabajos ejecutados por las cuadrillas para el mejoramiento integral de la infraestructura.

Durante el recorrido, resaltó el impacto social de estas labores de rehabilitación urbana en el litoral central, las cuales benefician de manera directa a más de mil 500 personas.

«Estas labores del Plan Venezuela Renace permitirán brindar espacios renovados, habitables y seguros a 1.580 personas, llevando esperanza e ilusión a las familias beneficiadas», afirmó.

El despliegue en Marapa Marina forma parte de las políticas de atención a los urbanismos e infraestructuras comunitarias que adelanta el Ejecutivo Nacional a través del Plan Venezuela Renace, con el objetivo de optimizar los servicios públicos y elevar la calidad de vida de los ciudadanos.