Venezuela respalda en Unesco un instrumento normativo sobre jóvenes y entornos digitales

El embajador delegado permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por su sigla en inglés), Ernesto Villegas, manifestó el respaldo a un instrumento normativo sobre niños y jóvenes en entornos digitales en la actual era tecnológica.

Durante la 225.ª sesión del Consejo Ejecutivo de la Unesco, celebrada en París, expresó la posición del país con respecto al estudio preliminar sobre los aspectos técnicos y jurídicos relacionados con la conveniencia de este instrumento normativo.

El diplomático afirmó que Venezuela está abierta al futuro; «eso incluye una apertura hacia nuevas tecnologías como herramientas para la paz, el desarrollo inclusivo y la convivencia».

«Los niños y jóvenes están creciendo en un entorno digital que despierta enorme entusiasmo, pero que no está exento de proporcionarles interrogantes y legítimas preocupaciones, por lo que apoyamos la iniciativa del director general y la convocatoria de una conferencia general extraordinaria en enero del 2027 para este tema», indicó.

Además, aseguró que la inteligencia artificial, sin marco alguno, puede atentar contra la supervivencia de la especie humana, citando a expertos. Ante esta situación, consideró que «un instrumento normativo de Unesco pudiera constituir nuestra mayor contribución a que las niñas, niños y jóvenes de hoy puedan tener realmente un futuro».

«Proponemos que el instrumento haga mención explícita de una finalidad superior para el desarrollo tecnológico, inspirada en lo que la Unesco ya hace en relación con la educación para la paz. No cualquier desarrollo, sino un desarrollo tecnológico para la inclusión y para la paz; no para la exclusión, para la ampliación de las brechas y la subordinación humana frente a los algoritmos», acotó.

Asimismo, planteó que la Unesco mire como referencia el código de ética venezolano de la inteligencia artificial, así como la experiencia del país en el programa Semilleros Científicos.

Villegas también alertó sobre los daños colaterales que generan las guerras, bloqueos y medidas coercitivas unilaterales al perturbar el desarrollo de las niñas, niños y jóvenes «de manera inclusiva y soberana».

Para finalizar, el embajador citó al papa León XIV al recalcar que la inteligencia artificial jamás debe suplantar la dignidad humana.