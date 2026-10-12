Venezuela se consolida como referente en aviturismo durante el October Big Day 2026

Con más de 1400 especies registradas, de las cuales 51 son endémicas, Venezuela continúa consolidándose en el October Big Day 2026, en el quinto lugar con mayor diversidad de aves en el mundo, durante una edición que se extendió por estados como Táchira, Mérida, Trujillo, Aragua, Apure, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, Mérida, Miranda, Monagas, La Guaira, entre otros, con la participación de observadores expertos nacionales e internacionales, instituciones y amantes de la naturaleza, según refiere información del Ministerio del para el Turismo.

Durante el despliegue en Caracas se reportaron especies como la Sorocuá Acollarado, el Atrapamoscas Picón, la Reinita, la Rufous-vented Chachalaca, la White-tipped Dove, el Lesser Violetear, el Rufous-shafted Woodstar, entre otras.

El avistamiento desde las montañas del Parque Nacional Waraira Repano contó con la participación de la Ministra del Poder Popular para el Turismo, Daniella Cabello, quien destacó la importancia de promover la ciencia participativa y sensibilizar a los avistadores sobre el valor científico de estas especies y su relación en el equilibrio ambiental.

La jornada de observación en la Región Capital se desarrolló junto al ilustrador y naturalista irlandés Miles McMullan; la viceministra de Turismo Nacional, Nadia Mignogna; la gerente de Inatur Miranda, Delia Loreto; la presidenta de la Corporación de Turismo de Caracas, Cecilia Requena; guardaparques de Inparques; representantes de instituciones ecológicas y del gremio turístico.

Con estos resultados, Venezuela reafirma su lugar entre los países megadiversos del mundo y consolida el aviturismo como una actividad con potencial para el desarrollo sostenible.

La participación de observadores, instituciones y ciudadanía en el October Big Day 2026, tras el éxito del 2do Congreso Internacional de Aviturismo que cerró en el estado Táchira, demuestra que la ciencia participativa y la conservación de la avifauna nacional pueden avanzar de la mano, con la mirada puesta en el crecimiento de una comunidad capacitada y cada vez más comprometida con el patrimonio natural del país.