Venezuela se suma a las mesas de trabajo de la CAF en la COP31 para abordar el impacto del sargazo

El ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, presentó este sábado un balance de las actividades que desarrolla la delegación de Venezuela en la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático (COP31), que se celebra en Antalya, Türkiye, destacando la participación activa del país en tres mesas clave de negociación.

En las instancias de transición justa, adaptación climática y en la consulta ministerial sobre los océanos, la representación venezolana fijó una posición firme al defender el pleno derecho de la nación a desarrollar su industria energética, incluida la petrolera. Asimismo, se ratificó que Venezuela aboga por que ninguna resolución emanada de la COP31 en materia oceánica sea utilizada como barrera comercial ni menoscabe la soberanía de los Estados, según información de nota de prensa.

De igual forma, el titular de la cartera ecosocialista informó el inicio de la agenda formativa en el pabellón de Venezuela con la conferencia dedicada a la Visión Sistémica de la Gestión Ecosocialista del Gobierno Bolivariano y su relación armónica con la naturaleza, en consonancia con las líneas estratégicas orientadas por la presidenta de la República, Delcy Rodríguez.

Respecto a la intervención del país en el foro organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el ministro Rodríguez destacó el abordaje del proyecto regional sobre el sargazo, un alga cuya proliferación ha impactado las costas de naciones como México, Panamá y República Dominicana, afectando tanto a las comunidades pesqueras como al sector turístico.

“En Venezuela se ha presentado de manera muy esporádica; sin embargo, como los efectos del cambio climático tienen consecuencias globales, hemos solicitado a estos organismos multilaterales incorporarnos a las mesas de trabajo junto a Panamá, República Dominicana, México, Colombia e islas del Caribe como Jamaica y Granada. De esta manera, Venezuela se suma formalmente al debate y atención de este fenómeno originado por el aumento de la temperatura de nuestros océanos”, puntualizó Rodríguez.

Con esta participación estratégica en la COP31, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso con la diplomacia climática, la defensa de la soberanía nacional y la construcción de soluciones conjuntas en favor de la preservación de la vida y los ecosistemas del planeta.