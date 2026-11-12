Venezuela y FAO optimizan Hojas de Balance de Alimentos a través de nuevas metodologías

Especialistas del Instituto Nacional de Nutrición (INN) y expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), sostuvieron un encuentro de trabajo como parte de la segunda jornada de la Sesión Técnica de Actualización Metodológica sobre Hojas de Balance de Alimentos (HBA).

En el encuentro, que se realizó en el Ministerio para Ciencia y Tecnología, el equipo técnico venezolano presentó a la delegación de la FAO —integrada por especialistas de la sede de Roma y de la representación en el país— los “procesos internos de estimación de producción primaria, cálculo de importaciones, exportaciones y el balance nacional de alimentos de Venezuela, además de nutrirnos con las nuevas metodologías y buenas prácticas compartidas por los especialistas”, refiere la publicación del INN en sus redes sociales.

Por otra parte, la interacción con la delegación internacional permitió la incorporación de nuevas metodologías globales y buenas prácticas internacionales para optimizar los indicadores de disponibilidad alimentaria en el territorio nacional.

Esta jornada de actualización técnica fortalece las capacidades de los profesionales del sector público encargados del monitoreo de rubros básicos, garantizando sistemas de información nutricional más precisos para la toma de decisiones en materia de seguridad y soberanía alimentaria.

Con estas acciones, Venezuela y la FAO fortalecen el intercambio de conocimientos para la seguridad alimentaria y los sistemas agroalimentarios sostenibles.



