El ministro de Salud, Carlos Alvarado, informó que Venezuela y la Organización Mundial de la Salud (OMS) revisan nuevas líneas de cooperación orientadas a fortalecer la red nacional de laboratorios de salud pública, la certificación de la autoridad regulatoria del país, fortalecer la investigación y la producción de vacunas en el país y Suramérica.

En declaraciones ofrecidas en vivo por VTV tras reunirse con el director general de la OMS, Tedros Adhanom y la presidenta Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores, Alvarado resaltó la importancia de esta visita para el país, con el fin de fortalecer el sistema de salud de Venezuela.

«Esta actividad de hoy viene a revisar nuevas formas de cooperación, incorporar nuevas líneas de cooperación, como, por ejemplo, el fortalecimiento de la red de laboratorios de salud pública a nivel nacional, por ejemplo, la certificación de la autoridad regulatoria de Venezuela, las recomendaciones que nos puedan dar en estos temas, también en el área de investigación, en el área de producción de vacunas, cómo fortalecer en Suramérica y en Venezuela particularmente la producción de vacunas, entre otros temas que venimos conversando», expresó el ministro.

Asimismo, el titular sanitario subrayó que «otro de los temas tocados es la reintroducción de nuevas vacunas para el programa de inmunizaciones para la próxima semana», afirmó.

El funcionario destacó que la presencia de Tedros Adhanom constituye la primera visita de un director general de la OMS a Venezuela y forma parte del fortalecimiento del multilateralismo.

«Es primera vez que un director general de la Organización Mundial de la Salud visita a Venezuela. Estamos muy contentos con su visita; hemos visitado algunos establecimientos de salud, Centros de Diagnósticos Integrales (CDI), Centros de Rehabilitación Integral (CRI), fuimos al Instituto Nacional de Higiene, fuimos a la planta de vacunas que está dentro de la Ciudad Universitaria», detalló.

Finalmente, Alvarado rememoró el respaldo recibido durante la emergencia sanitaria global. «Siempre es bueno recordar que gracias al doctor durante la pandemia recibimos mucha ayuda el pueblo de Venezuela para la obtención de vacunas, para todos los protocolos, para todas las directrices que se emanaron desde la Organización Mundial de la Salud», señaló.

Cabe destacar que más temprano la presidenta Delcy Rodríguez recibió a Adhanom, como parte de la visita oficial de dos días que cumple el director general de la OMS en Venezuela.

En el encuentro también estuvieron presentes el ministro para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Oliver Blanco; la vicepresidenta de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Isabel Iturria; el ministro para la Salud, Dr. Carlos Alvarado, entre otras autoridades.