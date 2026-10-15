Venezuela y México reactivarán comisión mixta de trabajo educativo

Una delegación de Venezuela, encabezada por la viceministra para el Vivir Bien Estudiantil y la Comunidad Universitaria, adscrito al Ministerio de Educación Universitaria, Génesis Garvett; se encuentra en México para fortalecer la cooperación bilateral entre ambas naciones.

Tras una reunión de trabajo, realizada en la Secretaría de Educación Pública de México, ambas instancias acordaron retomar la Comisión Mixta México-Venezuela, con el fin de avanzar en una hoja de cooperación en educación universitaria.

«Desde un edificio histórico de la Secretaría de Educación Pública de México sostuvimos un valioso encuentro de trabajo con las autoridades educativas y acordamos retomar la comisión mixta de trabajo», expresó Garvett en un mensaje compartido en sus redes sociales.

Esta agenda, detalló, permitirá avanzar en el intercambio de experiencias exitosas para la atención integral de los jóvenes, en becas para la comunidad estudiantil, en el fortalecimiento de la cooperación y desarrollo de proyectos de investigación compartidos adaptados a las necesidades actuales, además de la movilidad académica.

«Creemos firmemente en el poder del trabajo compartido y en una formación universitaria profundamente conectada con las necesidades e ideas de este tiempo», aseveró.