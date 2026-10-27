Vladimir Padrino: soberanía alimentaria tiene rostro de mujer

El ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Vladimir Padrino, afirmó desde el estado Aragua que la soberanía alimentaria en Venezuela tiene rostro de mujer y que el 34% de la tenencia de la tierra está en manos de mujeres, superando a otros países de la región.

Tales señalamientos los hizo durante el evento en donde la presidenta Delcy Rodríguez inauguró la Escuela de Liderazgo Campesino «General del Pueblo Ezequiel Zamora».

«La FAO reconoce que en la región el promedio de la tenencia de tierra por parte de la mujer no pasa del 18 por ciento. Aquí en Venezuela, con nuestra filosofía bolivariana, con nuestro proyecto de inclusión social y de justicia social, la tenencia de la tierra sobrepasa en la mujer el 34 por ciento. Y vamos a seguir, bajo sus instrucciones, haciendo justicia y cerrando brechas de género para que la mujer venezolana tenga más oportunidad y tome las decisiones en el campo también», puntualizó.

Destacó que «el plan Venezuela Alimenta, anunciado por nuestra presidenta, ya en desarrollo, tiene cara de mujer, tiene cara de campesina, tiene cara de comunera, tiene cara de productora. Porque aquí está el inicio de todo, en la tierra, en la semilla y en las manos prodigiosas también de ustedes».

Afirmó que en las montañas de Chuao, «las mujeres, por siglos, han recogido ese exquisito cacao, el más exquisito del planeta. Por siglos lo han sembrado, lo han cultivado, lo han cosechado».

Complementar los conocimientos

Padrino señaló que la escuela de capacitación y de liderazgo campesino «va a servir para complementar los conocimientos y los saberes ancestrales con los conocimientos científicos de nuestro Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Es decir, es la simbiosis perfecta para crecer, para multiplicarnos y para atender los desafíos estructurales que la agricultura tiene en el mundo entero hoy en día».

Refirió que uno de los desafíos es el cambio climático y por ello la necesidad de generar semillas resistentes al mismo, entre otras tareas planteadas.

«Así que todo lo que tenemos por delante es trabajo y todo lo que quiere el pueblo de Venezuela es paz, es producir, es trabajar», subrayó.