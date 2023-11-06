Yapacana: un santuario protegido por el Estado

El estado Amazonas es una de las regiones más ricas y megadiversas del país. En su suelo existe gran cantidad de minerales estratégicos y preciosos, entre los que destacan torio,

coltán, uranio, estaño, cuarzo, diamante, bauxita y oro, pero su explotación ilegal y criminal amenaza el ecosistema del Parque Nacional Yapacana.

Decretado como parque el 12 de diciembre de 1978, en Yapacana existen además

especies de animales y plantas únicas en el mundo, pero su existencia está en peligro por

la minería ilegal.

Ante esta problemática, Daniel Guevara, diputado del Consejo Legislativo del estado Amazonas y fundador de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (Orpia), declaró a Últimas Noticias que en esa zona “ha sido muy severo el destrozo ambiental provocado por la minería ilegal, que lleva tiempo invadiendo , saqueando, y además, manipulando a su población nativa, afectada por una cultura minero-mafiosa y narcotraficante donde la prostitución, el trabajo esclavo y el sicariato , lastimosamente, se han metido”.

Guevara además denunció que quienes están detrás de esos negocios son “gente foránea”, especialmente de Colombia, grupos irregulares armados de ese país. Explicó que esta situación no es nueva, sin embargo, desde el Estado venezolano se han adelantado varias acciones para el rescate de esos territorios, como la destrucción de las instalaciones mineras y el desalojo de casi 18 mil mineros ilegales que explotaban las más de 16 minas ubicadas alrededor del Tepuy Yapacana, cuya cima, asegura Guevara- también ha sido devorada por la explotación minera.

El diputado regional también reveló que los mineros ilegales foráneos explotan a indígenas -etnias como los Yanomamis-. Sin embargo, destacó que esa situación ya comienza a neutralizarse por la acción del Estado.

Igualmente, llamó la atención que hasta hace poco la logística de estos mineros provenía de la localidad colombiana de Guainía, capital del municipio Inírade, cuya economía se dinamizó por mucho tiempo gracias a la explotación minera ilegal en Venezuela, al punto que esa localidad comenzó a construir una buena infraestructura, lo que evidencia sus calles, avenidas y canchas deportivas, mientras que de donde se extrae el oro, en el municipio de Atapabo de Venezuela, la situación es muy diferente.

“Hoy en día con las acciones del Gobierno nacional esa realidad ya ha comenzado a cambiar”, acotó.

No todo lo que brilla es oro

La explotación del oro en el Yapacana no solo ha provocado la comisión de delitos ambientales, sino que, además, ha provocado la muerte de más de 30 personas, como consecuencia del sicariato y del narcotráfico, e igualmente, han ocurrido situaciones de violación de derechos humanos, afirmó Guevara.

Indicó el parlamentario regional que los pueblos indígenas en esos territorios han visto afectados sus tejidos sociales y sus tradiciones, además de la salud como consecuencia de la afectación de la cadena alimentaria por la diseminación del mercurio en los ríos, usado para extraer el oro de las piedras en las que se encuentra.

Una petición

El legislador destacó que a pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional en el desalojo de los miles de mineros ilegales en el Yapacana, aún quedan unos dos mil en la zona, al tiempo que hizo un llamado a las autoridades para que a la hora de emprender operativos de desalojo tomen en cuenta a las organizaciones indígenas, ya que varios de los desalojados se van hacia otras localidades de la misma entidad a realizar minería en área protegidas, lo que podría acrecentar la desforestación y la contaminación se extendería hacia otras zonas que hasta ahora no habían sido tocadas, “es allí donde el contacto con las organizaciones indígenas es fundamental para evitar la propagación de la minería ilegal”.

“Ante la presencia de bandas irregulares armadas en esos territorios, los indígenas se han visto obligados a huir de sus tierras que antes defendían con arcos y flechas, como los Yanomamis, que se oponían a toda esa maquinaria que los usurpadores traían, pero hoy están atemorizados”, dijo el parlamentario.

También denunció que en Tierra Blanca, próxima a Yapacana, se han reportado desapariciones de indígenas.

El Estado da respuesta

Ante la situación de la minería ilegal en el Yacapana, el Gobierno nacional avanza en los procesos de articulación para el Plan Especial de Reforestación y Recuperación de las zonas afectadas y en la ocupación y patrullaje permanente en el parque.

El ministro para el Ecosocialismo, Josué Lorca , afirmó que, “en el Yapacana, el Ceofanb cumplió parte de la misión. Estamos revisando todo lo que tiene que ver con el plan para la recuperación en todas las comunidades y zonas que tienen que ver con la Amazonía”.

El Ceofanb está autorizado para la destrucción de todo tipo de estructuras que afecte el ambiente, así como la detención y aprehensión de individuos que incurran en delitos ambientales.

El comandante del Ceofanb, Domingo Hernández Lárez, destacó en su cuenta de la red social X el siguiente mensaje “los venezolanos deben tomar conciencia para evitar que estas situaciones vergonzosas de debacle ambiental no se repitan, debemos concientizar a las masas poblacionales, es un deber y un derecho constitucional denunciar y proteger”.

Yapacana: un mundo único

El Parque Nacional Cerro Yapacana se encuentra en el sector suroeste del escudo guayanés, en el estado Amazonas y tiene una superficie de 320.000 hectáreas.

La mayor atracción visual es el tepuy Yapacana, ubicado en la confluencia del río Ventuari y el río Orinoco.

El Tepuy alcanzar 1.345 metros de altitud.

Es un lugar de increíble belleza rodeada de ríos, de allí lo delicado de la contaminación de los ríos, que nutren las especies de animales y vegetales endémicas.

Se encuentran especies únicas como la bromelia Navia saxicola, el sapito rojo y el ave hormiguero del Yapacana.