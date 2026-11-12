Aún en globalización, ¡Sin masa no hay mazamorra!

¿La masa como categoría hoy dónde queda, existe o ha sido borrada? ¿Qué han hecho con ella la sociedad de la información, la sociedad postindustrial, la economía del conocimiento, la Revolución digital o Revolución Industrial 4.0?

¿Cómo se interpreta hoy?, desde la perspectiva negativa y peyorativa de Le Bon (1895), Sigmund Freud (1921), Ortega y Gasset (1929), desde la psicología social, el psicoanálisis, la teoría política y ciencia del Estado, que ve a la masa como colectivo pasivo, des individualizado -hombre-masa-, manipulable por un poder centralizado?; ¿Desde la perspectiva de la Sociología y la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt con los planteamientos de Adorno y Horkheimer, donde la masa es un producto de la industria cultural artificialmente creada, instrumentalizada por los medios de comunicación de masas para sostener la sociedad de consumo y el capitalismo?; o ¿Como la perciben los intelectuales de América Latina en sus teorías: Jesús Martín Barbero y sus Mediaciones, con la masa como un espacio simbólico en disputa donde lo popular, en todos su niveles de agregación, negocia activamente, o como lo plantea García Canclini con su teoría de la Cultura Híbrida, como espacio simbólico donde lo popular, entra y sale de la modernidad sin abandonar su religiosidad, su cultura, su identidad?

Tres características de la masa

Sincronía

El tiempo es el gran condicionante de la humanidad, es inexorable, se manifiesta simultáneamente de dos maneras: en nuestro mundo interior, el metrónomo fisiológico/existencial o reloj biológico, que nos regula orgánicamente, que inicia y termina contingentemente y ante el cual estamos indefensos.

El otro, el reloj o metrónomo cósmico/social en nuestro mundo exterior, marca el tiempo común que experimentamos con los demás, el tiempo de la naturaleza, el que se manifiesta con el día y la noche, en las estaciones del año, él que se debe al movimiento del planeta en el cosmos.

La capacidad de adaptación y transformación del humano pasa por gestionar, coordinar, sincronizar sus actividades con estos dos metrónomos, temporizadores, para reducir las incertidumbres, optimizar nuestras capacidades y lograr la orquestación de nuestra acción colectiva.

El humano no se ha limitado a contemplar este reloj externo sino que busca su reemplazo creando un tiempo social artificial, con el reloj, primero mecánico y ahora digital, así como con el calendario y los husos horarios, que le permiten regular las acciones sociales masivas como el trabajo, la educación, la siembra, la convivencia.

A esta sincronización artificial se suman los medios de comunicación social de masas como metrónomos sociales.

Sintonía

¿Sin una realidad social compartida, sin una agenda común, cómo se puede dirigir una nación, región o el mundo, cómo se puede llegar o fabricar consenso, cómo se pueden unir esfuerzos colectivamente? Una orquesta necesita un repertorio, un programa, una partitura para la actuación conjunta. Sintonía es compartir el foco.

Armonía

La agenda o el programa de temas tratados y ejecutados masivamente deben guardar cierta relación armónica, tolerando la diversidad de variaciones del tema dentro de una unidad. Debe haber armonía en todos los niveles, racional, estética/emocional y ético/volitivo. De lo contrario, son encuentros que generan entropía, dispersión de esfuerzo.

¿Por qué la necesidad de los medios de comunicación social de masas?

Primero, el poder no puede prescindir de la masa, la globalización expande su ámbito de acción, pero no la elimina. La masa sigue siendo condición material necesaria para la acción de gobierno, para lograr la cohesión y control social, en sociedades actualmente fragmentadas, plurales y móviles, mayormente urbanas, pero ahora también cosmopolitas.

El mainstream mediático es la centralización y globalización de los medios de comunicación de masas basado en la prensa, es la hegemonía mediática de la noticia. Los medios sociales y plataformas digitales, con su personalización e individualización, están orientados a la microsegmentación del mercado para el consumo, comercial y político, pero en cuanto a la gobernanza, ellas son simples cajas de resonancia o cámaras de eco del mainstream.

La radio y la televisión como medios de comunicación de masas son igualmente necesarios, cada uno con su propuesta de valor aún vigente. La prensa, la radio y la televisión son los metrónomos sociales y las tres versiones de una orquestación común.

Se ha creado un sistema global estructurado que facilita la fabricación de consenso, la imposición de agendas, la gobernanza y el control social.

Los medios sociales y la multitud se parecen, pero no son lo mismo

Operan en niveles y con propósitos distintos. Mientras unos facilitan los espacios del No-lugar, personalizado y privado, de alcance global para establecer relaciones sociales, en apariencia abiertas, pero en realidad controladas, como nuevos modelos de negocio de creación y extracción de valor, para estimular y sostener el consumo; la multitud, plantea, social y políticamente colectivos que se relacionan e interactúan subjetivamente creando redes de convivencia y movimientos sociales.

Los medios sociales y las plataformas digitales privatizan los lazos afectivos, las relaciones y los comportamientos para hacer negocio, la multitud intenta colectivizar los lazos afectivos, propiciar los encuentros, crear comunidad para hacer historia.

Formación de masa

Es oportuno mencionar la definición de masa atomizada -ciega- que hace el profesor y psicólogo de masas belga Mattias Desment:

Una masa es la agregación de gente que se conecta y se relaciona desde afuera, mentalmente, a través de un ideal compartido. Desment la llama masa atomizada.

Los relatos se convierten en el objeto de la ansiedad flotante, la frustración y agresividad, la soledad resultado del aislamiento social extremo y la falta de sentido; cuatro condiciones previas que facilitan la formación de masas, a la que Desment califica como “Hipnosis colectiva”. Solo basta un “chivo expiatorio” colocado por los medios o por un líder político para manipular, dirigir o controlar a la masa atomizada y digitalizada. Su servidor agrega privatizada.

Para Desment, la masa actual es única porque absorbe la energía psicológica de las relaciones interpersonales individuales y la inyecta exclusivamente en el ideal colectivo con tres consecuencias graves: pérdida de la distancia crítica, respecto al cuestionamiento de la validez de la lógica y creencias propias, aceptando acríticamente el relato; disposición radical al autosacrificio e intolerancia extrema frente a cualquier voz disidente.

Participación del profesor Desment en el Simposio de la Universidad de Kioto, el 17 de octubre del 2926, “Geopolítica en la época de los Monstruos” Ver el vídeo aquí

Se podría decir, en el sentido político, que “la masa, es un gran colectivo social sintonizado, enfocado en un programa común que ejecuta armónica y sincrónicamente, dirigido por un tercero”.

Siendo así, sin masa, como la condición material necesaria, no hay posibilidad de gobernanza de un gran colectivo social. ¡Sin masa no hay mazamorra!

¿Qué hacer?

La filosofía fenomenológica ontológica aconseja ser auténtico; la psicología de masas recomienda el habla sincera en todos los ámbitos cotidianos, aunque se sea minoría, para romper la formación de masa atomizada (ciega), como “Hipnosis colectiva” que plantea Desment; la antropología filosófica sugiere cambiar del modo de vida “Ser Teniendo” al de “Estar Siendo”, enfatizando el contexto, la situación y la relación e interacción directa con los sujetos, en territorio y en el ámbito cultural correspondiente; y hacer multitud, como tejido social resultado de la interacción subjetiva con el propósito de la cooperación y autonomía, que además busca transformar la realidad material mediante la acción colectiva en red.