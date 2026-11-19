El negocio y el modelo de negocios de la prensa, un medio de comunicación social de masas, son dos cosas diferentes. Hoy se confunden estas expresiones y se llega a conclusiones equivocadas, como por ejemplo, es el fin del periódico.

Cuando se suele hablar de negocios automáticamente se asocia el significado y sentido de la palabra negocio con lucro y rentabilidad, ya en otra oportunidad se reflexionó en esta columna sobre la palabra Neg-ocio, entendida como la negación del ocio, como trabajo, como lo qué se hace para vivir, no solo para obtener los medios de vida, sino para realizarse como ser humano, cuando se corresponde con el llamado de la vocación y se desarrolla el potencial de lo que se puede llegar a ser, el trabajo como valor humano que contribuye a darle sentido a la vida, del que nadie se debiera jubilar.

Otra cosa es el modelo de negocios, ello implica más de lo qué se hace y se quiere hacer, implica la estructura operativa económica financiera que le sustenta, es la metodología donde se detalla el negocio, aspectos tales como: las estimaciones de los egresos e ingresos, las especificaciones del mercado que se atiende, los segmentos de éste y los clientes, las propuestas de valor que se les ofrece, la infraestructura y las actividades claves para el negocio, los canales de relacionamiento con el cliente, los canales de marketing y comercialización; en fin el esquema que ayuda a poner orden, planificar, dirigir y gestionar el negocio para hacerlo viable operativa y económicamente.

Así, la prensa como negocio, entendida como propuesta de valor, bien o servicio necesario sigue presente. Enfrenta nuevos desafíos operativos y financieros que impactan y le obligan a reinventarse.

La prensa todavía tiene valor político, económico y social, en esta etapa de globalización y en la revolución industrial 4.0., así como los demás medios de comunicación de masas, que se tratarán en esta serie.

Cuándo, cómo, dónde y el por qué de la prensa o periódico?

La tecnología dura que hizo posible la socialización y universalización de la prensa fue la invención de la imprenta de tipos móviles en 1450, en Alemania, por Johannes Gutenberg.

Según la World Association Newspapers (WAN) el primer diario impreso en el mundo fue el “Relation”, en Estrasburgo, actual ciudad francesa que para entonces formaba parte del Reich alemán, su editor fue Johann Carolus, en 1605.

Sin embargo, entre el siglo V y VI, casi diez siglos antes, se había inventado la impresión xilografía -tallado en bloques de madera- en China y Corea que abarataba esta publicación regular.

Esta necesidad de difusión periódica masiva o múltiple de información política, militar y financiera ya se hacía en forma oral o a través de manuscritos costosos y lentos recopiladas por redes de corresponsales para élites de poder y suscriptores pudientes 1.500 años antes de la invención de la imprenta.

El antecedente occidental más antiguo que se conoce es el Acta Diurna del Imperio Romano (Año 59 a.C); contenían decretos, juicios, nacimientos, defunciones, resultados de juegos de gladiadores y noticias económicas.

Más aún, en la antigua China el antecedente es del siglo II a.C., Dinastía Han, con la publicación llamada “El Tipo” o “Dibao”; Informaba sobre edictos imperiales, nombramientos, movimientos militares, reportes de cosechas o desastres naturales.

La necesidad de sincronizar, sintonizar, armonizar y conectar las acciones de gobierno con sus gobernados en los imperios es muy antigua. Esta necesidad se satisfizo con la prensa. Así que es tan vieja como los imperios, que ahora han mutado, han evolucionado, en nuevas formas de Estado y de gobierno.

Ya sabemos el valor que tiene la prensa para el poder de élites y gobernantes, pero ¿qué valor tiene para el hijo o hija de Juan Bimba?

¿La prensa tiene valor para usted?

.-A pesar de la abundancia de información en medios sociales y plataformas digitales de alcance global, que abruma y satura, le falta al ciudadano común tener información confiable, veraz, que le permita tener algunas certezas para tomar decisiones de trabajo, de vida, tales como planificar, elaborar presupuestos, tomar previsiones.

.-También, le hace falta creer en algo común, compartir un sueño, un imaginario, una identidad, un futuro; tener y compartir creencias que establezcan una base mínima de convivencia en las ciudades densamente pobladas, llenas de desconocidos, con gentes venidas de otras latitudes y culturas; el humano es más que un ser de contacto y gregario, es un ser de relaciones sociales, de interacciones afectivas y subjetivas, de compromiso y de pertenencia, un portador de cultura, un hacedor de historias.

Aportes de la prensa en la constitución del ser social

.-Es el espacio para la creación, debate y difusión de una Realidad Pública compartida, más allá de la realidad social y la realidad constitutiva, la que se construye desde la experiencia compartida en un colectivo y la que se experimenta y vivencia individualmente, respectivamente. La realidad pública está en otro nivel de agregación local, a nivel país, regional y global. La evolución de la geopolítica y la geoeconomía irán indicando la importancia y relevancia de estar informado en cada nivel. Mientras más globalizada, integrada, atomizada, fragmentada e individualizada esté la sociedad más significativa e importante será esta Realidad Pública.

.-Aclara la “niebla”, el horizonte, filtra el ruido y da sentido, en ese océano de información, donde lo veraz, lo falso, la propaganda, el chisme y el rumor se mezclan, se confunden.

.-Puede ser el medio para la contraloría del poder y el empoderamiento.

.-Es la memoria social, aquí se registran los testimonios, los hechos, algunas de las tantas percepciones e interpretaciones de éstos.

.-A través de ella se establece cuál es el programa a ejecutar con las partituras de las piezas, que indican la melodía, las tonalidades y las escalas, para que nadie desentone y esté perdido.

.-La prensa no solo informa -o desinforma- al individuo, contribuye a crear o destruir el hábitat del ser social, a controlar o liberar al individuo.

¿El periodismo profesional hacia dónde debe apuntar ?

La prensa es una tecnología blanda que se potenció con la invención de una tecnología dura como la imprenta de Gutenberg en 1450, este inició un proceso que se retroalimentó a sí mismo impactando tanto el uso, el valor, la escala y el alcance de la prensa; igual sucedió luego, con la invención de la máquina rotativa, patentada 1843 y perfeccionada en 1865, en New York, Estados Unidos, y la invención en paralelo de la pulpa de papel en 1844 en Canadá y Alemania, lo que abarató la producción masiva de periódicos, ello impactó tanto el negocio como el modelo de negocios de periódico. De igual manera sucederá con los impactos en el periódico de las invenciones de las tecnologías digitales actualmente.

El periodismo profesional nace a mediados del siglo XIX, como oficio diferenciado, remunerado y con estándares técnicos y éticos. Antes de esta época los redactores de los periódicos eran los impresores, literatos, ensayistas, políticos, que utilizaban la prensa para la propaganda partidista o la expresión intelectual, sin método, cómo les pareciera.

La producción masiva y el bajo costo le permitió al periódico bajar el precio de venta por emisión y llegar a más gente, a la vez ello le resultó atractivo a los anunciantes que se convirtieron en clientes de los periódicos, agregando nuevas fuentes de ingresos más allá de las suscripciones. Se cambió el negocio y el modelo de negocios.

La historia pareciera que rima, hoy los periódicos reciben una perturbación, un shock que afecta el negocio y el modelo de negocios, los medios sociales, los blogueros, los influencers, las plataformas digitales para producir, compartir y difundir contenido globalmente a bajo costo y en tiempo real han generado una tormenta en un océano de información, la prensa establecida deberá enfrentar y resistir ese temporal pero también se verá obligada a cambiar su escala y alcance de su modelo de negocios.

¿Qué desafíos enfrentan los periódicos y las empresas que los editan y publican?

.-Los portales, medios sociales y plataformas digitales agregan noticias de terceros, con o sin autorización, simplemente porque pueden y necesitan captar atención, sumar capital Atencional y Capital Cognitivo, en un espacio digital donde la regulación es escasa, gris o está desfasada, muchas veces sin ningún criterio periodístico, editorial y ético, esto ha generado controversias desde finales de los 90’s del siglo XX.

.-En este arroz con mango donde la inmediatez y la atención son las métricas de éxito el profesionalismo del periodismo se ve presionado por la competencia de blogueros e influencers que publican y dicen cualquier cosa, particularmente puntos de vista, a veces hasta de fuentes anónimas o inexistentes, dejando de lado la verificación.

.-Todo ello ha llevado a una crisis global basada en la distorsión y falsación de la información, con consecuencias sociales, económicas y políticas terribles.

.-Los periódicos deben competir con medios de comunicación informatizados y de escala global, muchas veces “gratis”, aunque en la economía del conocimiento, en la economía de la atención, el valor que se intercambia va más allá del monetario.

.-Por si fuera poco, los anunciantes se ven atraídos por plataformas digitales automatizadas que concentran y subastan en tiempo real, con segmentación de audiencias y de contenidos, la oferta de espacios publicitarios en estos blogs, sitios web, cuentas en medios sociales, canales de videoblog, aplicaciones móviles de entretenimiento y demás aplicaciones “gratis” con tarifas imposible de igualar, pero con Retornos de la Inversión (ROI, por sus siglas en inglés) poco confiables.

.-El contenido de calidad se hace más difícil de distinguir, lo que lo hace más escaso y valioso. Más que separar el trigo de la paja se convierte en la búsqueda de una aguja en un pajar.

¿Qué hacer?

.-Más periodismo, más inversión y más innovación en el negocio de la prensa y en su modelo de negocios.

.-Aumentar la escala, la información y la presencia en la región y el mundo ya no es complementaria, pasa a ocupar la posición de mayor interés, lo nacional y lo local pasan a un segundo plano.

.-Aumentar el alcance, aquí la referencia es con respecto a los productos, bienes y servicios, tangibles e intangibles, que puede ofrecer en su portafolio a clientes y relacionados con su negocio, como: escritores, reporteros, redactores y editores, corresponsales independientes, anunciantes, productores de bienes y servicios de consumo masivo, entre otros.

.-Los periódicos establecidos deben reforzar su credibilidad, su mayor activo.

.-Apuntar a convertirse en Mainstream, integradores y hub de contenido de calidad con mayor número de canales de difusión.

.-Mantenerse firme con su esencia, son un medio de comunicación escrito, que coloca la agenda pública de temas y los desarrolla, con información veraz, con fuente comprobables y sobre hechos contrastados.

.-Pueden innovar con la tecnología pero para mejorar la experiencia del usuario, clientes, asociados y relacionados, sin desvirtuar su esencia: prensa escrita, difusión masiva y emisión regular. Ello implica la adaptación de los productos a esta dinámica acelerada sin perder calidad, profundidad y pertinencia.