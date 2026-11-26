Seguimos con los medios de comunicación de masas, esos que nos imponen un temporizador social artificial, un programa a seguir, con su repertorio, como los medios necesarios para la gobernanza de los grandes colectivos, cada vez más atomizados, fragmentados y desconectados, socialmente.

La radio de señal abierta, también llamada radiodifusión, difundida a través de las ondas hertzianas, en las bandas de frecuencia de onda corta (SW), amplitud modulada (AM), frecuencia modulada (FM) o Ultra Alta Frecuencia (UHF), analógica, digital y satelital está en el foco de la presente reflexión.

¿La radio dejó de tener valor o lo que experimenta es una etapa de turbulencia que la obliga a innovar, reinventarse en su modelo de negocios, sin perder su esencia?

¿Desde cuándo la radio?

La radio como medio de comunicación social de masas (voz y música) comenzó formalmente el 24 de diciembre de 1906 con la primera transmisión del inventor canadiense Reginald Aubrey Fessenden. La primera estación comercial de radio fue la KDKA en los Estados Unidos el 2 de noviembre de 1920.(Británica)

Fue la invención del receptor superheterodino entre 1917 y 1918, atribuido al ingeniero francés Lucien Lévy 1917, al ingeniero estadounidense Edwin Howard Armstrong en 1918 y al físico en ingeniero alemán Walter Hermann Schottky en 1918, lo que le permitió a este invento trascender del ámbito de los radioaficionados, lo que hizo posible la radio como medio de comunicación social de masas. El impacto de este invento fue similar a la invención de la prensa rotativa y la pulpa de papel en la prensa, reseñado en la anterior reflexión.

¿Cuál es la esencia de la radio?

Muchos lemas publicitarios nos dan la pista de lo qué es la radio: “Directo a tus sentidos”, “Directo al corazón”, “Despierta emociones”, “La compañía perfecta”, “Siempre contigo”, “Más cerca de ti”, “Cuando todos falla la radio sigue allí”, “La radio que se ve”, “La más sabrosa”, “La que te prende”. Se nos ocurre en síntesis: “La radio suena y tú imaginas, la llave perfecta”.

Otra pista la dan sus usos y usuarios, el conductor de transporte público popular y los conductores y viajeros de automóvil particular, en los lugares donde se realizan trabajos repetitivos que requieran atención pero que no revisten peligro, en los talleres mecánicos, herrerías, carpinterías y herrerías, en las cocinas y para acompañar los quehaceres del hogar, en las casetas de vigilancia.

¡Lo intuido ahora tiene evidencias!

En especial si se analiza desde la perspectiva del lenguaje sonoro. Se han identificado científicamente tres puertos neurológicos para el sonido, con su respectiva evidencia:

.-Puerto 1: El tronco encefálico, el ancla de atención y ritmo. La neurofisiología sensomotora analiza los arcos reflejos ultra rápidos mediados por el tronco encefálico, lo que popularmente se asocia con el cerebro “reptil”. El Reflejo del Sobresalto Acústico ( ASR, por sus siglas en inglés), es el mecanismo de defensa de los vertebrados ante un depredador o impacto súbito, no pasa por el sistema límbico (emocional) ni por la corteza cerebral, protege ojos, cuello y prepara la musculatura para escapar. Investigadores Dr. Michael Davis, Universidad de Yale, EE.UU., 1982 – 1992, y el equipo de la Dra Dolores E. López y el Dr. Manuel Malmierca, del Instituto de Neurociencias de Castilla y León, de la Universidad de Salamanca, España, 1996. Un dato cualitativo, en los mamíferos el tiempo de respuesta de la contracción muscular a este estímulo acústico estuvo entre 8 milisegundos y 15 milisegundos.

.-Puerto 2: el oído interno -> Tálamo -> Amígdala, conexión emocional e íntima. Estudiado por la neurobiología del miedo y la neurociencia afectiva. Investigador Dr. Joseph LeDoux , Universidad de Nueva York, EE.UU., 1986 -1994.(The Emotional Brain, 1996). El doctor LeDoux experimentó con ratas condicionadas acústicamente al miedo, con las que, luego de lesionarlas quirúrgicamente en su corteza auditiva, se comprobó que seguían generando respuestas fisiológicas al estímulo acústico correspondiente. Esta respuesta tardó 12 milisegundos en llegar a la Amígdala mientras que llegar a la corteza cerebral le toma de 30 a 40 milisegundos. Esta facultad es la que nos permite realizar la respuesta de lucha, huida o congelamiento en milisegundos frente a una amenaza registrada sonoramente.

.-Puerto 3: la corteza cerebral, la semántica y el “teatro de la mente”.

En la radiodifusión el lenguaje sonoro no se limita al lenguaje hablado, le constituyen los llamados cuatro sistemas expresivos de la radio:

La palabra verbal y para verbal, no solo importa qué se dice sino cómo se dice; la música no verbal, límbica, modula el estado de ánimo, define identidad sonora, marca transiciones y prepara emocionalmente; los efectos sonoros (tronco encefálicos y corteza) para alertar y contextualizar espacialmente (crear el escenario mental) y finalmente el silencio, no verbal – la ruptura cognitiva, una pausa de 1.5 segundos a 2 segundos provoca un estado de micro alerta en el tronco encefálico y obliga a la corteza a prestar atención.

En la radio la dinámica la marca el negocio no la tecnología

La radio de onda corta (frecuencias altas) fue inventada en 1922-1924, en el Reino Unido por el físico italiano Guillermo Marconi, junto a su asistente el británico Charles Daniel Franklin, su alcance geográfico es intercontinental y global, una onda rebotando entre la tierra y la ionosfera miles de kilómetros, la calidad de audio es variable y se afecta con el clima solar.

En 1933, Edwin Howard Armstrong inventó la radio de frecuencia modulada de banda ancha (FM, onda muy corta o frecuencia muy alta), la primera estación FM obtuvo su permiso de operación experimental en 1937 en Estados Unidos, pero con alcance geográfico local menor que la AM y con mejor calidad de sonido que AM y onda corta, inmune a la estática pero con la señal bloqueada por montañas, edificios y demás infraestructuras. En Estados Unidos las primeras estaciones comerciales iniciaron en 1941, aunque su despegue verdadero fue en los 70’s cuando la FCC prohibió ser repetidoras de sus estaciones hermanas AM; en América Latina, en forma pionera a finales de los 40’s en: México, Cuba y Brasil y en el resto de la región entre mediados de 70’s y finales de los 80’s del siglo XX.

Las tecnologías de la radio digital terrestre y de la radio satelital están disponibles desde los 90’s del siglo XX, está última de alcance geográfico global, dos décadas después no logran la masificación y la universalización, ¿por qué?

El condicionante para el éxito de estas propuestas innovadoras no es técnica, para quien escribe, se trata del campo de fuerza geocultural, entendido como territorio+cultura, allí está el límite, y por supuesto, en el caso de la señal abierta, las restricciones físicas del espectro radioeléctrico como bien público escaso. También, la regulación tiene que ver, los estándares homologados y armonizados mundialmente ayudan.

La radio, de señal abierta y de streaming, la economía de escala y la economía de alcance

La radio (radiodifusión) debe reinventarse sin perder su esencia, en la actualidad hay un punto de inflexión donde las dos propuestas tecnológicas se encuentran, la radiodifusión tradicional de señal abierta y la radiodifusión por streaming, dos paradigmas que se pueden interpretar enfrentados o complementarios con una salida común: la economía de escala – más cobertura- y la economía de alcance – más que ofrecer.

Para ello resulta más conveniente hacer una lista comparativa, entre una y otra propuesta, desde la perspectiva de los usuarios, clientes, anunciantes y demás relacionados, en este caso no es taxativa sólo pretende ilustrar:

Para entender los principios técnicos, las siguientes metáforas: La radiodifusión por señal abierta, también conocida como multidifusión, es como un río o mar que inunda, desde una zona alta, todo un valle, solo hay que estar en el valle para ser servido; en contraste, una radiodifusión digital por streaming es como una red de estaciones de servicio, con sus máquinas surtidoras de combustible repartidas geográficamente convenientemente por donde se supone que usted pasará, cada usuario hace su cola y es servido por turnos, estos tiempos de espera y de servicio son tan rápido que pareciera que siempre tendrá combustible.

En la opción por streaming el servicio se puede interrumpir por exceso de demanda no prevista, la inversión en infraestructura es recurrente y depende del aumento de la demanda, en cantidad y lugar. En la opción de señal abierta, cada nuevo oyente agregado en la zona servida por la señal ya está cubierto.

El servicio de la radio streaming es bajo demanda (asincrónicamente), el usuario tiene el control de escuchar en teoría cuando quiera su contenido, dentro de los límites de la programación que le ofrece la estación, en la opción de señal abierta está sujeto a la oferta de contenido programado y difundido simultáneamente (sincrónicamente) en el cronograma pautado por la estación.

La opción streaming le permite acceder al contenido ofertado independiente del lugar dónde se esté – ubicuidad-, la opción de señal abierta está atada al territorio, a la zona de cobertura de la señal.

En la opción de streaming las ofertas de contenido son múltiples, varían en cantidad, calidad y permanencia, captar la atención, la interacción del oyente a través del estímulo constante son el propósito de la estación, la base de su negocio, las audiencias (oyentes) y las ofertas de contenido son de alcance mundial, van y vienen, ambas están en cambio permanente, está dinámica se refleja igualmente en los anunciantes. Es bueno resaltar que en la radiodifusión digital streaming compiten por la atención tanto el oyente como la estación. En contraste, en la opción de señal abierta la oferta de contenido es menor, la calidad y la permanencia de la oferta es mayor, ellas determinan el valor que le conceden el oyente y el anunciante a la estación de radio. Estas características definen las estrategias de mediano y largo plazo del anunciante y los perfiles de la audiencia.

La digitalización y automatización de los procesos y las relaciones del negocio de la radio abren el horizonte a nuevas oportunidades para ofrecer valor tanto para los oyentes así como para los anunciantes e incluso los relacionados, está facilidad no está negada para ninguna de las opciones de radio comparadas.

¿Por qué la preferencia por la radio?, porque distrae pero siempre en un segundo plano. La radio de señal abierta agrega otro valor: mantiene a la gente alerta y situada. Los servicios en streaming, los hilos musicales, reproductores de música, se disputan estás audiencias y en muchos casos la han atrapado, pero con un efecto contrario: aíslan a las personas entre sí y con el lugar, las dispersan, las convierten en electrones libres, expuestas a qué cualquier corriente se las lleve.

En caso de desastres, un receptor de radio no pela

En las emergencias debido a desastres naturales, que afectan a todos por igual, qué medios suelen mantenerse operativos: la radio de señal abierta y las radiocomunicaciones de banda ciudadana. Ni celular, ni satélites, ni internet, ni redes sociales, ¿por qué?

Al cierre

Una estación de radiodifusión que agrega imagen a su transmisión habitual mata su esencia, la convierte en una televisión con producción de mala calidad.