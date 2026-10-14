AFALUB reunirá al sector industrial en el II Congreso Internacional de Lubricantes

La Asociación de Fabricantes de Lubricantes y Grasas de Venezuela (AFALUB) presentó los detalles del II Congreso Internacional de Lubricantes, una cumbre orientada a definir la ruta hacia un sector industrial más moderno, eficiente y competitivo en el país.

El evento se llevará a cabo los días 29 y 30 de octubre de 2026 en el Salón Río Manzanares del Hotel Meliá Caracas, bajo el lema «Donde el futuro de la industria sucede». La cita reunirá a fabricantes, proveedores, especialistas e inversionistas para abordar los principales desafíos técnicos, tecnológicos y regulatorios del mercado local..

Antonio Rodríguez, presidente de AFALUB, destacó que la adopción de nuevas normativas y las altas exigencias del mercado marcan una etapa clave de evolución para el sector. «El II Congreso Internacional de Lubricantes reúne a los protagonistas de la cadena de valor para analizar tendencias técnicas, proyectar soluciones estratégicas y construir una industria más eficiente», afirmó Rodríguez.

Por su parte, el vicepresidente Jean Claude Douaihy resaltó que el objetivo central es conectar a todos los actores de la cadena de valor.. En el ámbito académico, el vicepresidente Luigi Tarricone adelantó que la agenda contempla dos días de conferencias magistrales con expertos nacionales e internacionales..

Asimismo, el vicepresidente José Rafael Hernández enfatizó que el encuentro ofrecerá espacios de networking de alto nivel y ruedas de negocios orientados a concretar alianzas estratégicas e inversiones.. El congreso dispondrá también de un área de exhibición comercial donde empresas de insumos, maquinaria, marcas y servicios especializados expondrán su oferta..

Las inscripciones se encuentran abiertas a través del portal oficial del evento (events.afalub.org) y la información general del gremio está disponible en afalub.org