Arys lanza aplicación de asistencia vial y mantenimiento con financiamiento propio

La empresa Arys presentó su nueva aplicación móvil diseñada para concentrar en un solo entorno digital la atención de emergencias y las necesidades de mantenimiento de vehículos y motocicletas.

El principal elemento diferenciador de esta plataforma frente a otras opciones del mercado radica en su mecanismo de financiamiento propio. Este esquema permite a los usuarios cubrir diversos gastos automotrices sin necesidad de pagar de contado.De esta manera, se presenta el Club Arys, cuya cobertura financiera no se limita a imprevistos o servicios de grúa, sino que se extiende a mantenimientos rutinarios como cambios de aceite, compra de repuestos, reparaciones e incluso el servicio de autolavado en establecimientos aliados..

Alexander Acosta, director de Marketing de la empresa, señaló a Últimas Noticias que esta propuesta busca transformar el concepto tradicional de asistencia vial en un modelo integral apoyado en tecnología financiera.

Asegura que según datos de Favenpa (Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores) el país cuenta con unos tres millones de vehículos operativos con una antigüedad promedio de 22 años, lo que incrementa considerablemente las fallas mecánicas, eléctricas, de neumáticos y de batería. «Por ello, uno de los grandes objetivos de Arys Club es brindar a sus clientes las herramientas y facilidades para mantener su vehículo o moto en el mejor estado posible, previniendo el deterioro continuo y garantizando su movilidad. Estimamos que más del 95% de los conductores solo posee el RCV (Responsabilidad Civil de Vehículos) básico, sin asistencia vial, lo que deja un mercado de aproximadamente 2,8 millones de usuarios desatendidos» explicó

Funcionamiento de la aplicación

El diseño de la aplicación busca agilizar la gestión durante una contingencia. Ante una eventualidad, el usuario registrado selecciona el servicio requerido desde la aplicación y comparte su ubicación en tiempo real vía WhatsApp. Tras enviar la solicitud, la central de atención telefónica de Arys, operativa las 24 horas del día y los siete días de la semana, gestiona el envío del proveedor correspondiente..

Si el usuario no dispone del dinero en efectivo para cubrir un imprevisto —como una grúa—, la plataforma le permite afiliarse en ese instante a una membresía con financiamiento desde 20 dólares hasta 300 dólares, resolviendo la emergencia de inmediato.

Además de la solicitud de grúas, el ecosistema digital abarca asistencia médica ligera, cambio de neumáticos y batería, reemplazo de parabrisas, asesoría legal las 24 horas y servicio de taxi para acompañantes en caso de remolque.. La plataforma cuenta inicialmente con una red de más de 300 proveedores aliados a escala nacional, entre los que figuran talleres, casas de repuestos y flotas de grúas independientes.