Bareca y Rescarven dinamizan el mercado asegurador con opciones accesibles

El sector de la salud privada en Venezuela atraviesa una etapa de profunda reinvención marcada por la búsqueda de esquemas de pago flexibles que respondan a la realidad del bolsillo venezolano. Con la apertura de un mercado potencial estimado en dos millones y medio de personas con capacidad de adquisición en este segmento, iniciativas recientes demuestran cómo la industria se mueve hacia la democratización de la protección médica.

Propuestas como las de la sociedad de corretaje de seguros Bareca —con pólizas de hospitalización desde siete dólares semanales— y los nuevos planes de urgencias de Rescarven con ofertas por grupos familiares, consolidan alternativas clave para garantizar la atención de los hogares venezolanos bajo estándares formales, ágiles y accesibles.

Ambas empresas despliegan agresivas estrategias comerciales con modalidades de pago novedosas y accesibles que van desde paquetes familiares hasta cuotas semanales adaptadas al flujo de caja, buscando captar masivamente a los sectores con capacidad de consumo.

Bareca lanza póliza de salud a bajo costo para blindar a los sectores de menores ingresos

La sociedad de corretaje de seguros Bareca, anunció el lanzamiento de su nueva línea de productos de salud orientada a democratizar el acceso a la medicina privada en Venezuela. La propuesta busca ofrecer una alternativa integral de hospitalización, cirugía y maternidad adaptada a la realidad económica actual.

Durante una presentación a los medios de comunicación, el presidente de la empresa, Ricardo Anglés, y el gerente de comercialización, Julio César Liendo, explicaron los alcances de esta iniciativa diseñada para cubrir un vacío histórico en el mercado local.

«Es un producto que diseñamos para llegar a un sector de la población venezolana que últimamente está desamparado de salud, que no tiene una póliza desde que vivimos la crisis y las empresas dejaron de asegurar a sus empleados, y eso pues, quedó un 94, 93 por ciento de la población que no tiene acceso a la salud privada. Quisimos diseñar esto, esto es una póliza que está al alcance de mucha gente, con ingresos familiares menores de 400 dólares, pequeñas empresas, empleadas domésticas, obreros, que por lo general cobran semanalmente», destacó Anglés.

A diferencia de los planes tradicionales de emergencia médica, el nuevo producto de Bareca ofrece un contrato completo que abarca hospitalización y cirugía con montos flexibles, además de la opción de incorporar cobertura de maternidad.

El modelo operativo se apoya en una red estratégica de atención primaria y medicina prepagada a través de alianzas estratégicas con el Grupo Nueve Once y Latina Salud, para optimizar los recursos y evitar el desgaste de la póliza en atenciones menores.»La compañía de seguros tradicional cubre la reacción, el riesgo, el evento, lo que pasó. La medicina prepagada busca la prevención, ve a la consulta, trátate y con eso yo te puedo prevenir de que en los próximos meses o años tengas necesidad de esa operación», dijo.

«Todo lo manejamos a través de un Grupo Nueve Once, donde hace el cliente el primer contacto o puede accesar al servicio por telemedicina y después pasa a Latina Salud, que es la medicina prepagada, que es la que está autorizada por la superintendencia para prestar este servicio (…) Toda esa contención, que según estudios que ellos tienen, es el 97% de los casos, no te consume esta cobertura. Es una de las ventajas que se tienen, los beneficios», dijo el presidente de Bareca.

La estructura asistencial del producto combina la red de 64 clínicas concertadas de Latinas Medicina Prepagada con los 35 centros de urgencia y la flota de atención primaria de Grupo Nueve Once. Bajo este protocolo, los usuarios tienen acceso ilimitado las 24 horas del día a servicios de telemedicina, traslados en ambulancia, entrega de fármacos y visitas médicas domiciliarias.

«La red cuenta con alianzas en 64 clínicas a nivel nacional bajo baremos cerrados, lo que agiliza la respuesta médica ante eventualidades y elimina los procesos de negociación prolongados con los centros de salud», insistió.

Facilidades de Pago

Pensando en la recuperación del flujo de caja de los trabajadores independientes y empleados, el esquema tarifario arranca desde los 7 dólares semanales, pudiendo escalar hasta los 9 u 11 dólares según el nivel de cobertura elegido. Los pagos pueden realizarse de forma semanal o mensual, calculados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

En cuanto a la contratación de la póliza, el proceso ha sido completamente digitalizado para simplificar la afiliación del cliente: «El onboarding de la póliza no toma más de 3 minutos (…) Todo es digital, todos son cheques [chequeos], o sea, es muy sencillo emitir. Puedes pagar en línea, puedes pagar por débito inmediato, puedes pagar por pago móvil, por todos los medios de pago que hay, que estamos utilizando», puntualizó Anglés y acotó que al que desee información por mercadeo directo, también están dispuestos los canales a través de las oficinas a nivel nacional.

Rescarven lanza el plan BPlus Max Family con cobertura de urgencias y tarifa navideña

Adaptándose a las necesidades del mercado y a las tendencias actuales del sector salud, la organización Rescarven anunció el lanzamiento de su nuevo Plan BPlus Max Family, un servicio especializado en la atención oportuna de urgencias médicas que busca blindar el bienestar familiar a un costo competitivo.

El programa destaca por incorporar una tarifa especial de Navidad fijada en 20 dólares mensuales por un período de seis meses, sin pago inicial, brindando una opción accesible frente a los altísimos costos de la medicina privada tradicional.

Cobertura y beneficios principales

El nuevo plan está diseñado para personas de hasta 65 años e incluye un respaldo financiero de hasta 3.000 dólares anuales para la atención de urgencias médicas directamente en la red de clínicas Rescarven.

Entre los valores agregados que incorpora este esquema se encuentran:

Tres consultas médicas incluidas en cualquier especialidad.

en cualquier especialidad. Asistencia médica domiciliaria .

. Traslado de emergencia en ambulancia hacia centros hospitalarios o a la Clínica Rescarven Chuao, según sea necesario.

hacia centros hospitalarios o a la Clínica Rescarven Chuao, según sea necesario. Telemedicina ilimitada .

. Descuentos especiales en servicios de laboratorio, imagenología, óptica, farmacia Rescarven (15%) y consultas o exámenes adicionales bajo tarifa de afiliado de ambulancias.

Condiciones de contratación

Para facilitar el acceso al plan, Rescarven estableció esquemas flexibles de contratación orientados tanto a núcleos familiares como a grupos de personas:

Mínimo de afiliación: Se requiere un grupo de al menos 3 integrantes (pueden ser familiares o no familiares).

Se requiere un grupo de al menos (pueden ser familiares o no familiares). Modalidad de pago: Los aportes pueden realizarse tanto en bolívares como en divisas.

Los aportes pueden realizarse tanto en bolívares como en divisas. Promoción temporal: La tarifa especial de 20 dólares mensuales por los primeros seis meses se encuentra disponible en una ventana promocional válida hasta el 11 de diciembre de 2026.

Con esta propuesta, Rescarven amplía su abanico de soluciones integrales —que abarca desde consultorios y farmacias hasta clínicas propias—, ofreciendo una respuesta concreta para la protección de la salud en la temporada decembrina.