Caracas Business & Fintech abre sus puertas con foco en alianzas comerciales y comercio electrónico

Caracas Business & Fintech activa tres días de ruedas de negocios y lanza nueva vitrina de comercio electrónico El encuentro, que se desarrolla hasta este domingo en el Círculo Militar con entrada libre, busca conectar la capacidad manufacturera local con soluciones financieras y tecnológicas.

Con la meta de dinamizar el intercambio comercial y acelerar las alianzas entre empresas, este viernes arranca la cuarta edición de Caracas Business & Fintech en el Salón Venezuela del Círculo Militar. Durante tres días —hasta el domingo 15 de noviembre—,el evento reúne a actores del comercio, la industria, la banca y el sector tecnológico en una agenda que combina exposición de marcas,ruedas de negocios y formación gerencial, con entrada gratuita al área expositiva entre las 9:00 am las 6:00 pm

El vicepresidente del Complejo Industrial Tiuna, Alejandro Chiavaroli, informó que durante el evento se presentará una herramienta tecnológica que articulará a más de 45 empresas de los sectores manufacturero, agropecuario y farmacéutico para impulsar la actividad comercial del país y destacó que este espacio inédito se conectará por primera vez al circuito de industrias militares con empresas de trayectoria en el mercado nacional.

«El nuevo canal digital integrará a más de 45 corporaciones y pondrá a disposición del público más de 12. 000 productos y bienes. La oferta abarcará desde el sector agropecuario, la manufactura textil y el calzado hasta las áreas de servicios, farmacia, tecnología y valores», dijo.

Chiavaroli señaló que esta iniciativa buscará sumar la capacidad productiva del sector castrense con la experiencia de compañías que operan desde hace más de treinta años en Venezuela y aprovechará el dinamismo reportado en la economía en los últimos trimestres —con incrementos superiores al 7% en la economía general, un 4,32% en la industria manufacturera y más de 29% en el sector financiero y de seguros—.

Remarcó que el objetivo principal del evento consiste en entrelazar la capacidad industrial con las herramientas financieras y digitales que requerirán las empresas para ampliar sus operaciones. La vitrina quedará abierta para fortalecer las relaciones comerciales de cara al cierre de año.

La iniciativa surge del Complejo Industrial Tiuna —modelo de alianza público-privada enfocado en la manufactura textil— junto a la organización Crecer e Innovar. El encuentro apuesta por integrar la capacidad productiva de la industria nacional con los servicios financieros y las herramientas digitales que hoy exigen las empresas para escalar operaciones y optimizar sus cadenas de suministro.

La agenda formativa pondrá el acento en la psicología de ventas, el liderazgo y la gestión de equipos, con conferencias a cargo de Carlos Saúl Rodríguez, Eduardo Martí y Karen Pascual (creadora de Atiende Bonito), entre otros directivos. Paralelamente, y una plataforma de comercio electrónico diseñada para facilitar el contacto directo y los acuerdos comerciales entre compañías. El presidente de la organización, Gabriel Barrios, encabezará dos lanzamientos orientados al ecosistema corporativo: la revista especializada Crecer e Innovar Business.

La cuarta entrega de este encuentro confirma una tendencia clara en el mercado venezolano: la búsqueda de espacios híbridos donde la exhibición física se complementa con canales digitales permanentes para sostener los negocios más allá de los días de feria. Los interesados ​​en revisar la programación detallada de ponencias pueden consultarla a través en las redes: @crecrer.innovar