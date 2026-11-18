Según el reporte de la Cámara Automotriz de Venezuela (Cavenez) se comercializaron 6.718 vehículos en octubre y semantiene tendencia de ventas en alza. De acuerdo con el balance presentado por el gremio, estas cifras reflejan una “evolución positiva” impulsada por un crecimiento sostenido de la demanda de vehículos en los últimos tres mesess.

El comportamiento mensual muestra una trayectoria ascendente que inició en agosto con 6.018 carros vendidos, continuó en septiembre con 6.511 unidades y culminó ahora en octubre con 6.718 vehículos colocados en el mercado.El sector automotor en Venezuela registró 50.188 vehículos nuevos vendidos en lo que va de 2026, tras cerrar el mes de octubre con 6.718 unidades comercializadas, informó

Según los cálculos de la institución, este desempeño representa un crecimiento sostenido de 14,3% entre agosto y octubre, lo que confirma “el dinamismo que continúa experimentando el sector automotor nacional”.

Asimismo, la organización subrayó que mantiene un monitoreo y análisis permanente sobre el comportamiento comercial del rubro, con el propósito de aportar datos clave que permitan comprender su desarrollo y fortalecer la industria en el país.

JAC y Toyota lideran el mercado automotriz con las mayores ventas del año 2026

El mercado automotriz y comercial muestra su comportamiento a través de las cifras del Top 10 de Empresas (Marcas) por Ventas del Año 2026. El liderazgo absoluto del ranking lo ostenta JAC, consolidándose en la primera posición con un total de 20.024 unidades comercializadas.. Le sigue en el segundo puesto la multinacional Toyota, que alcanza una cifra destacada de 12.768 ventas.

A una distancia considerable pero marcando un sólido tercer lugar se encuentra CHANGAN, que registra 3.738 unidades.. La lista continúa con FORD con 2.435 unidades, FOTON con 2.042 unidades, FIAT con 1.817 unidades, MMC con 1.720 unidades, KIA con 1.402 unidades, MACK con 1.143 unidadesy, cerrando el listado, HONDA con 1.027 unidades. Este comportamiento refleja las dinámicas comerciales del sector, donde las marcas líderes marcan una marcada diferencia en volumen frente al resto de los competidores que integran el tablero de posiciones..

Este avance se apoya en un mercado nacional que actualmente dispone de 200 modelos y una red superior a los 250 puntos autorizados de distribución, atención y repuestos.

.