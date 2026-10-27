Fiat une la música de Horacio Blanco con el espíritu deportivo de Abarth para cautivar al mercado

Como parte del proceso de reconstrucción del vínculo afectivo con las familias venezolanas iniciado tras su reanudación de operaciones en 2024, FIAT concretó una alianza cultural con el músico venezolano Horacio Blanco . La iniciativa busca reconectar la línea de alto rendimiento y deportividad Abarth con un perfil de consumidor audaz, capturando tanto a los conductores que crecieron con la tradición de la marca como a las nuevas generaciones que buscan movilidad con personalidad, cercanía y sello de identidad nacional.

Para conectarse de manera genuina con el público local y transmitir el espíritu deportivo e irreverente del sello del escorpión, la marca automotriz anunció el lanzamiento de «Veneno» , una colaboración musical desarrollada junto a Horacio Blanco, reconocido vocalista de la icónica banda Desorden Público.

Esta alianza estratégica integra a una de las figuras más influyentes del entretenimiento y del rock nacional, cuya energía y personalidad reflejan de forma directa la propuesta de valor de Abarth: potencia, carácter y la pasión por sentir la carretera de una forma diferente.

Cabe destacar que la iniciativa «Veneno» confirma una clara tendencia en la estrategia comercial de FIAT en Venezuela, orientada a conectar con las emociones de los consumidores a través de referentes clave de la cultura contemporánea del país. Con este enfoque, la marca busca atraer a una audiencia diversa que no solo valora el desempeño técnico de un vehículo, sino también la identidad, el estilo de vida y el entretenimiento que lo rodea.

En una entrevista otorgada en exclusiva para la columna Zoom al Mercado de Últimas Noticias, Helder Rivero, director general de FIAT en Venezuela, detalló los pilares detrás de esta movida de marketing de nicho:

«Desde que reanudamos operaciones, el objetivo ha sido reconstruir el vínculo afectivo. FIAT es la ‘Dolce Vita’ y disfrute en el camino. Luego de aliarnos con Los Amigos Invisibles, sumamos a Horacio Blanco, una figura de la identidad cultural cuya propuesta alegre e irreverente conversa con nuestros valores. Ese espíritu rebelde se identifica de forma directa con Abarth, nuestra línea deportiva», explicó Rivero.

Respecto a la estrategia comercial para el cierre del año y la proyección a mediano plazo, el vocero enfatizó que la prioridad de la firma italiana en el país no se centra en el lanzamiento inmediato de nuevos modelos de entrada, sino en afianzar la presencia de las opciones que ya se encuentran disponibles en los concesionarios:

Entrada y uso urbano: Argo (su opción de entrada más accesible) y Cronos (sedán familiar).

Argo (su opción de entrada más accesible) y Cronos (sedán familiar). Segmento SUV: Pulse y Fastback.

Pulse y Fastback. Deportivo: Fastback Abarth,equipado con el botón de respuesta Veneno. En el marco de su estrategia de marca y diversificación de portafolio en el mercado venezolano, FIAT apuesta por afianzar la presencia de Abarth , su emblemática división de alto rendimiento.

Fastback Abarth,equipado con el botón de respuesta Veneno. En el marco de su estrategia de marca y diversificación de portafolio en el mercado venezolano, FIAT apuesta por afianzar la presencia de Abarth , su emblemática división de alto rendimiento. Carga y comercial:La pickup Toro —con un ajuste estratégico de precio reciente para el modelo Freedom— y el furgón Fiorino para emprendedores.

Al evaluar la reactivación de las ventas en el sector automotriz nacional, Rivero destacó que la marca ha estructurado planes de apalancamiento que permiten acceder a los vehículos con iniciales comprendidas entre el 30% y el 50% , y saldos financiados a plazos de 24 a 36 meses .

Adicionalmente, FIAT vendió una alianza con la entidad financiera digital Bangente para dinamizar la aprobación de créditos directos. La operación comercial y el soporte postventa de la marca están respaldados actualmente por 19 concesionarios activos en el territorio nacional , con proyecciones de expansión en la red territorial a mediano plazo.