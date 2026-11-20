Con la mirada puesta en la dinamización de los sectores productivos del país y respaldada por un crecimiento interanual del 160%, Ford Motor presentó en Venezuela su nueva división de vehículos comerciales, Ford Pro, recuperando modelos clave de trabajo y transporte para sectores como el petróleo, la minería, la agricultura y las empresas de servicios eléctricos.

«Queríamos agregarle productos icónicos como el F350, destacando cómo este modelo se convirtió en Venezuela en un genérico para referirse a un camión, algo que en la región es considerado algo resaltante por lo icónico que se convirtió el modelo, demostrando el arraigo de la marca en el país. Regresa el 350 acompañado de un camión 550, así como una Vans de carga y un bus se pasajeros»

Durante el evento, que contó con la presencia del encargado de Alex Hawkes, consejero de Asuntos Económicos de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, el presidente de Ford Sudamérica, Martín Galdeano, detalló a los medios de comunicación la estrategia de la automotriz para acompañar la recuperación del mercado local.

En entrevista con Zoom al Mercado, Galdeano explicó que el despliegue de este portafolio especializado responde al impulso actual que registran áreas clave de la economía nacional, encabezado por el sector energético que encabeza la demanda, aunque no es el único foco de interés para la compañía.

«Creemos que el país tiene un potencial enorme, no solo por lo que está pasando, sino también por el mío propio, en liderar vehículos comerciales en mercados como el americano, con productos que están en los primeros puestos desde hace 45 años, liderar hace más de 10 años, por ejemplo, mercados como el europeo, con vans como la que estás viendo ahí», dijo al referirse a la exhibición. «Cuando miramos los sectores que están creciendo y dinamizando la economía en Venezuela, el sector petrolero, sin dudas, es el principal; pero también hay sectores agro, agroindustrial, minería, infraestructura, donde vemos mucho potencial, y creemos que tenemos una enorme oportunidad», afirmó Galdeano.

Para atender estas industrias, la marca busca capitalizar su trayectoria internacional en vehículos de trabajo, un segmento que hoy representa cerca del 30 % de la industria automotriz venezolana, pero en el que Ford asegura ubicarse «muy por encima» del promedio. «Cuando combinamos esa visión que tenemos sobre los próximos pasos de Venezuela con nuestro expertise global en vehículos comerciales —donde lideramos pickups en Estados Unidos por más de 45 años y segmentos de vans en Europa por más de 10—, creemos que ese es el foco para este momento de la marca en Venezuela», sostuvo.

El presidente de Ford para Colombia, Ecuador y Venezuela, calificó el desempeño de la marca durante el año como «muy interesante», destacando un repunte del 160 % respecto a 2025 «sobre una base baja de volumen todavía». De acuerdo con las estimaciones compartidas por Galdeano, el mercado automotor venezolano cerrará en torno a las 60.000 unidades reportadas dentro de la asociación del sector (más un 20% o 25 % adicional fuera de ese registro), con proyecciones que apuntan a alcanzar cerca de las 100.000 unidades el próximo año.

«Cuando miras los números de Ford, si bien es sobre una base baja todavía de volumen, estamos creciendo casi 160% contra el año pasado. Esperamos tener un año muy, muy interesante, y nuestra perspectiva para lo que viene es seguir», agregó.

Sin planes para carros pequeños

En cuanto a la oferta de productos, el presidente de Ford Sudamérica descartó el regreso de autos compactos o sedanes urbanos al país, aclarando que la estrategia se concentra en SUVs y camionetas.

«Carros pequeños hoy en la región no tenemos oferta», puntualizó al ser consultado sobre el histórico arraigo de los vehículos de ciudad entre los consumidores venezolanos, como el reconocido Ford Fiesta.



Aseguró que la compañía es líder en ventas. «El portafolio actual de pasajeros y uso mixto está encabezado por la Ford Territory, seguida por modelos como Explorer, Bronco, Expedition, la F-150 y la línea Ranger (tanto en su versión comercial como en la deportiva Raptor). Para nosotros Ranger va a seguir creciendo, va a ser un factor muy importante de crecimiento; Territory es el segundo en importancia en términos de venta en nuestro portafolio, pero esperamos crecer mucho en nuestra división de vehículos comerciales», proyectó.











De música venezolana, se llenó la carpa del CCCT donde Ford festejó sus 64 años en el país. Fotos: Odry Farnetano

El futuro de la planta de ensamblaje en Venezuela

Consultado sobre la posibilidad de reactivar las operaciones de manufactura en el país tras recorrer las instalaciones industriales —que no visitaba desde 2006, cuando aún estaban operativas—, Galdeano se mostró cauto y señaló que el retorno al ensamblaje local no forma parte de los planes inmediatos de la empresa.

«Creemos que tiene que pasar un número de cosas para que pensemos en eso nuevamente», concluyó el ejecutivo, reafirmando que la prioridad actual de la compañía es consolidar su oferta importada y su red de atención para los sectores productivos nacionales.

¿Cómo se encuentran en el nivel de ventas?

Nosotros hoy, depende de dónde nos mires, cuando miras el ranking total, nosotros dejamos de participar en un montón de segmentos de autos de pasajeros; por ejemplo, vehículos que teníamos en Venezuela como el Fiesta, la EcoSport, dejamos de participar. Nuestra estrategia fue enfocarnos en vehículos comerciales, muy fuerte en pick-ups, en vans de trabajo y en SUVs. Entonces, depende del mercado donde estés, estamos, por ejemplo, no sé, yo te hablo de pick-ups, como la mediana Ranger, que es la segunda más vendida de la región, de Sudamérica. Tuvimos meses en algunos mercados clave, como el brasileño, que lideramos en ventas. Mirás las vans, estamos siempre en el top 5, cuando mirás SUVs, depende del mercado. En Sudamérica total estamos por ahí, top 4, algunos mercados liderando, depende de dónde mires», insistió.

Modelos de la nueva división Ford Pro

Ford F-350 Super Duty: Versión XL de gasolina, cabina sencilla y tracción 4×4. Cuenta con motor 7.3 L V8 (335 hp y 468 lb-ft / 468 Nm), transmisión automática de 10 velocidades, tanque de 151 litros y capacidad de carga de hasta 3.487 kg. Precio reportado sin impuestos: $61.071.

Versión XL de gasolina, cabina sencilla y tracción 4×4. Cuenta con motor 7.3 L V8 (335 hp y 468 lb-ft / 468 Nm), transmisión automática de 10 velocidades, tanque de 151 litros y capacidad de carga de hasta 3.487 kg. Precio reportado sin impuestos: $61.071. Ford F-550 Super Duty: Camión comercial pesado orientado a sectores industriales y de trabajo exigentes. Precio reportado sin impuestos:$71.429.

Camión comercial pesado orientado a sectores industriales y de trabajo exigentes. Precio reportado sin impuestos:$71.429. Ford Transit : Disponible en versiones de pasajeros y de carga. Equipada con motor de 3,5 L (300 CV y ​​400 Nm) y depósito de gasolina de 95 litros. Precios reportados sin impuestos: $65.546 (pasajeros) y $57.983 (carga).

Disponible en versiones de pasajeros y de carga. Equipada con motor de 3,5 L (300 CV y ​​400 Nm) y depósito de gasolina de 95 litros. Precios reportados sin impuestos: $65.546 (pasajeros) y $57.983 (carga). Ford F-150 :Pickup 4×4 con motor 3.5 L V6 EcoBoost (400 hp y 500 lb-ft) y transmisión automática de 10 velocidades, disponible en versiones XL (cabina sencilla y doble cabina) y Lariat.

Respecto al financiamiento de los vehículos, explicó que la empresa realiza una financiación junto a marca y concesionarios, donde ofrecen opciones que lo que hacen es acercar este tipo de producto a sus clientes. «Entendemos que todavía faltan pasos, para que ese financiamiento bancario esté disponible para todos los clientes. Mientras tanto, nosotros estamos participando de eso para facilitar de nuevo la adquisición de este tipo de vehículos», destacó.