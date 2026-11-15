La pareja perfecta: L’Prado y Flor de Aragua encienden el mercado con nuevos productos y expansión

Por segundo año consecutivo se llevó a cabo el evento: «La pareja perfecta», celebrado entre Alimentos L’Prado y su marca aliada Productos Lácteos Flor de Aragua, que sirvió de escenario para consolidar una alianza estratégica que marca el pulso del mercado venezolano.

En un escenario que evocaba a una panadería, «La pareja Perfecta», representada por el jamón y el queso, demostraron a los presentes que esta dupla nuevamente va con todo. Ambas compañías cerraron el año por todo lo alto, demostrando que la innovación, la calidad y el crecimiento a doble dígito son la clave para conquistar el paladar de los venezolanos. A continuación, presentamos el balance presentado por estos gigantes del sector alimentario, que apuestan firmemente por el desarrollo y la diversificación en el país:

L’Prado enciende las parrillas con su nueva línea a la brasa

Con la mirada puesta en una de las ocasiones de consumo más arraigadas en la mesa venezolana, Alimentos L’Prado anunció el lanzamiento de su nueva línea parrillera a la brasa en tres presentaciones: ahumado, picante y con ajo, en empaques de 5 unidades. La novedad encabeza una batería de ocho lanzamientos realizados durante 2026 —entre los que también figuran su mortadela italiana, salchichas tipo Wiener y otras variedades—, con los que la marca busca ganar terreno en categorías de alta rotación y conectar con un consumidor que valora la calidad por encima del factor precio.

De acuerdo con Manuela Crema, gerente de Mercadeo de la empresa, los chorizos a la brasa ya se encuentran en puntos de venta seleccionados bajo una fase inicial de prueba para medir la tracción en anaquel y la respuesta del comprador. La hoja de ruta comercial proyecta que, para principios de 2027, el producto alcance el 80% de la cartera total de clientes de la firma, además de abrir la puerta a futuras incorporaciones dentro de esta misma familia parrillera.

La estrategia de mercadeo se distancia de la guerra de precios para enfocarse en un segmento aspiracional. «Nuestras marcas se ubican en un estándar bastante aspiracional; nos queremos posicionar como una marca top, así que el atribito precio no va a ser nuestro conductor principal, sino que nos vamos a enfocar principalmente en calidad”, explicó Crema, subrayando que la competencia en el sector impulsa a ofrecer mejores alternativas al consumidor local.

Este despliegue comercial viene respaldado por un sólido balance operativo al cierre de 2026, lo cual fue presentado el jueves en el evento realizado junto a su socio comercial, Alimentos Flor de Aragua. La compañía incrementó en un 50% su volumen de operaciones y su capacidad de fabricación diaria, tras ejecutar una modernización industrial cuya inversión superó en 130% a la de 2025. En el plano comercial, sumó 412 nuevos clientes y elevó en 22% sus clientes activos mensuales, alcanzando una cobertura del 83% del territorio nacional (20 de los 24 estados, con reciente entrada en Táchira y expansión en Anzoátegui, Sucre, Carabobo y Falcón).

Según mediciones de Atenas Group, este desempeño ubica a Alimentos L’Prado en el Top 3 de fabricantes de embutidos del país, liderando el primer lugar en presencia en la Gran Caracas y el segundo puesto nacional en la categoría de jamones. Con la reciente aprobación de su Sistema de Gestión de Calidad —paso previo para obtener certificaciones nacionales e internacionales—, la empresa se prepara para consolidar alianzas con cadenas transnacionales y sostener su ritmo de expansión en los próximos meses.

Aunque se confirmó que la distribución nacional comenzará de forma inmediata a través de su red de aliados, la marca prefirió mantener en reserva una fecha exacta de llegada masiva a anaquel para tratarse de un despliegue logístico progresivo.

Flor de Aragua presentó la expansión de «Los Frailes» hacia nuevos quesos y madurados

A punto de celebrar seis décadas y media de historia industrial en el país, Productos Lácteos Flor de Aragua (PLAFACA) decidió dar un paso al frente en la preferencia del consumidor venezolano. La compañía anunció la masiva extensión de categoría de su emblemática marca Los Frailes, trascendiendo su tradicional portafolio amarillo para incorporar al mercado una completa familia que incluye: quesos blancos, mozzarella, parmesano, pecorino y manchego.

El anuncio, realizado por Andreina Rojas, gerente nacional de Mercadeo y Trade Marketing de la empresa, llega respaldado por un riguroso proceso de investigación de dos años que incluyó focus groups, encuestas digitales y sondeos en puntos de venta, según explicó a los medios. «El consumidor nos nombraba de forma natural y nos pedía estas variedades; los resultados hablaron por sí solos y hoy respondemos a esa confianza con respaldo técnico», explicó Rojas, quien destacó que esta gran novedad coincide con una profunda renovación de la identidad corporativa de la empresa —la cual moderniza su imagen y sus icónicos cuatro pétalos institucionales sin alterar las marcas comerciales que ya forman parte de la mesa venezolana—.

La estrategia de diversificación se sustenta en un momento especial para la compañía, que cierra su tercer año consecutivo con crecimientos a doble dígito. Con un plan de inversiones superior a los 4 millones de dólares destinados a la optimización tecnológica e infraestructura, Flor de Aragua consolida una cadena de suministro que parte de la recolección de más de 30 millones de litros de leche anuales, gracias a una alianza directa con 165 fincas en los estados Zulia, Trujillo, Lara y Falcón.

Este engranaje industrial permite a la empresa fabricar más de 3. 300 toneladas de queso al año y proyectar la comercialización de más de 3.000 toneladas al cierre de este ejercicio. El impacto comercial se refleja en todos los canales de venta: un incremento del 20% en cadenas de supermercados —donde hoy se posicionan como el fabricante número uno de la categoría, acaparando el 13% en volumen y el 23% en valor monetario de las ventas—, así como alzas de hasta el 100% en el canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) y autoventa, y más de un 10% en el canal tradicional.

Con una red que ya supera los 600 clientes corporativos directos y más de 8.000 puntos de venta indirectos, se activará de forma progresiva a escala nacional de la mano de sus aliados comerciales. Así, Flor de Aragua demuestra que tradición e innovación no son caminos separados,la distribución de esta nueva línea de Los Frailes, los pilares de una evolución que mira al futuro desde el liderazgo indiscutible del mercado lácteo venezolano.