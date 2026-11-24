En negocios donde la atención y la coordinación diaria definen la calidad del servicio, el ambiente laboral deja de ser un tema exclusivo de recursos humanos para convertirse en un factor operativo. Bajo esa premisa, Nueve Once anunció la obtención de la certificación Great Place To Work en noviembre de 2026, un sello que respalda la percepción de sus trabajadores sobre confianza, compañerismo, trabajo en equipo, integridad y equidad.

El comunicado plantea que el reconocimiento responde a una operación que depende de decisiones ágiles y coordinación constante de sus equipos. Más allá de la medalla de marca empleadora, además de abrir la puerta a futuros rankings de la organización certificadora, la empresa señala que tomará los resultados de la evaluación para detectar fallas o puntos fuertes, aplicar cambios concretos y buscar la revalidación en próximas mediciones.

El reconocimiento valida la experiencia de sus colaboradores y fortalece el posicionamiento de la empresa como una organización comprometida con la confianza, el trabajo en equipo y el desarrollo de las personas.

En el mercado de servicios y atención en Venezuela, certificar la experiencia del empleado sirve como carta de presentación tanto para atraer postulantes como para dar señales de estabilidad a clientes y aliados. El desafío real estará en que los planos de mejora prometidos a partir de la encuesta se noten en el día a día del equipo y no queden solo en el anuncio.