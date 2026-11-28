Los daños registrados en numerosas edificaciones del país tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio han llevado al sector asegurador a revisar sus propuestas y desarrollar nuevos productos para atender las necesidades de protección de las comunidades residenciales.

En ese contexto, La Mundial de Seguros presentó Condominio Blindado, una póliza dirigida a edificios residenciales que combina cobertura patrimonial para las áreas comunes, responsabilidad civil y asistencia técnica para atender emergencias dentro de las instalaciones y los apartamentos.

Linda Alvarado, directora comercial de La Mundial de Seguros, explicó que el producto está diseñado para proteger la estructura de los edificios, su mobiliario y los equipos necesarios para su funcionamiento, entre ellos plantas eléctricas, bombas de agua, ascensores y tableros eléctricos.

La cobertura patrimonial contempla protección ante eventos como terremotos, incendios, explosiones y rayos. Las sumas aseguradas pueden ubicarse entre 400.000 y cinco millones de dólares, de acuerdo con la antigüedad, las condiciones y las necesidades de cada inmueble.

Alvarado indicó que la evaluación de las características del edificio permitirá establecer la cobertura correspondiente. Entre las condiciones para contratar la póliza mencionó que la edificación debe encontrarse operativa.

En el caso de inmuebles que hayan sufrido daños por eventos sísmicos, la compañía puede requerir una inspección para determinar su estado. También contempla la intervención de un perito ajustador para evaluar los daños. La póliza establece exclusiones relacionadas, entre otros aspectos, con la falta de mantenimiento preventivo.

Asistencia tecnológica y responsabilidad civil

Uno de los componentes del producto es la plataforma SeguHome, que permite a los residentes reportar emergencias y solicitar servicios de plomería, electricidad y cerrajería durante las 24 horas del día, los 365 días del año.

Linda Alvarado, directora comercial de La Mundial de Seguros

El sistema funciona mediante tecnología NFC, a través de una etiqueta inteligente que los usuarios pueden activar con sus teléfonos celulares, sin necesidad de descargar una aplicación. Una vez realizado el reporte, la solicitud llega a una central de atención que coordina el envío del personal técnico para atender el requerimiento.

La póliza también contempla responsabilidad civil del condominio ante reclamaciones de terceros por daños materiales o personales ocurridos en las áreas comunes.

Adicionalmente, los propietarios pueden incorporar una cobertura de responsabilidad civil individual para responder por daños ocasionados a otros apartamentos. Alvarado explicó que este respaldo puede aplicarse, por ejemplo, cuando una filtración de agua originada en una vivienda afecta las paredes o los techos de otro propietario.

Este componente adicional tiene un costo referencial de dos dólares mensuales por apartamento y su contratación debe ser aprobada por los propietarios en asamblea de condominio.

Contratación y modalidades de pago

La prima de Condominio Blindado se calcula según la antigüedad y las condiciones del edificio, así como el monto de la suma asegurada contratada. La compañía ofrece fraccionamiento de los pagos en períodos mensuales, trimestrales o semestrales, de acuerdo con las decisiones de cada comunidad.

Para iniciar el proceso, los condominios pueden acudir a sus administradoras o empresas inmobiliarias, que servirán de enlace con La Mundial de Seguros para recibir asesoría y gestionar la contratación.

La emisión de la póliza cuenta con herramientas digitales para cargar la información y documentación requerida. Sin embargo, la compañía podrá solicitar inspecciones físicas cuando las condiciones de la edificación lo ameriten.

Con Condominio Blindado, La Mundial de Seguros incorpora una alternativa de protección colectiva en un mercado donde los daños ocasionados por fenómenos naturales, el deterioro de las instalaciones y los gastos extraordinarios de mantenimiento representan desafíos para las comunidades residenciales.