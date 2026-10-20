Venezuela Summit busca consolidar la comunidad de emprendimiento en el país

En el marco de la presentación de la sexta edición del Startup Venezuela Summit, Esteban Torbar, organizador de la iniciativa, destacó la evolución del ecosistema de emprendimiento de base tecnológica en el país y analizó los retos estructurales que enfrentan las nuevas empresas, especialmente en materia de financiamiento.

Durante sus declaraciones en rueda de prensa, Torbar puso de relieve el marcado contraste entre el sistema financiero local y el resto de la región. En ese sentido, señaló que «la intermediación financiera venezolana tiene un peso inferior a 5% del producto interno bruto (PIB), frente a un promedio regional que sitúa en torno a 50%».

A pesar de las restricciones de crédito y capital, el organizador enfatizó la capacidad de resiliencia y adaptación de los emprendedores locales. Como ejemplo de éxito, citó el caso de Cashea: «Vemos empresas como Cashea, que han crecido de una forma espectacular, de una forma rapidísima, y lo han hecho como no hubiera podido ocurrir en ningún otro país del mundo». Torbar calificó esta propuesta como «referencia mundial», al facilitar el acceso al consumo mediante pagos en cuotas para personas sin acceso al crédito bancario tradicional.

Una comunidad en crecimiento constante

El Startup Venezuela Summit nació en el año 2023 como una plataforma para visibilizar a las empresas emergentes tecnológicas y conectarlas con actores clave e inversionistas. Según explicó Torbar, lo que comenzó como un pequeño encuentro con 10 invitados internacionales se ha transformado en un punto de encuentro referente para el sector.

«Esto realmente es una comunidad donde se consiguen y se encuentran los grandes emprendedores, los que sueñan con ser emprendedores, los empresarios que quieren aprender de los emprendedores y vienen los inversionistas», afirmó Torbar.

Para esta sexta edición, el evento contará con la participación de:

Más de 30 a 40 invitados internacionales.

25 fondos de inversión.

100 ponentes en escena a lo largo de tres días de actividades.

El respaldo de más de 35 empresas de base tecnológica.

Cultura de riesgo y presencialidad

Aseguró que también participarán otras grandes voces como Adriana Cisneros, CEO del Grupo Cisneros, y quien encabeza una iniciativa para recaudar un fondo de capital privado de US$1.000 millones destinado a la recuperación de Venezuela, así como Pedro Vallenilla, CEO y co-fundador de Cashea, pero más allá de los nombres que participarán en el encuentro, el interés de los inversores responde a condiciones que Torbar considera particulares del mercado venezolano.

En su intervención, Torbar abordó la compleja naturaleza del camino emprendedor, calificándolo como «la carrera más difícil que hay», donde es necesario romper tabúes sobre el fracaso:

«El emprendedor tiene que abrazar el fracaso. Es más, muchísimos inversionistas a veces prefieren invertir en emprendedores que ya hayan tenido alguna experiencia de fracaso porque saben que esos emprendedores ya tienen las cicatrices que hacen falta para poder tener éxito», dijo.

Torbar asegura que el tiempo que un emprendimiento necesitaba para conseguir financiación se ha reducido al menos a la mitad. Uno de los indicadores que considera más relevantes es la incorporación de fondos con estructuras institucionales. Torbar afirmó que uno de los fondos participantes ya cuenta con autorización para incluir a Venezuela en su tesis de inversión, un paso que, según dijo, no habían observado anteriormente en el ecosistema.

La velocidad también importa en el capital de riesgo, un sector en el que los inversores buscan compañías capaces de crecer con rapidez.

La reconexión con la patria

Otra de las señales que identifica Torbar es la reconexión de los emprendedores venezolanos que construyeron sus carreras fuera del país.

Como ejemplo, mencionó a emprendedores venezolanos que han alcanzado posiciones relevantes en compañías internacionales y que posteriormente se han incorporado a iniciativas locales como asesores o potenciales inversores. Esa conexión, sostiene, permite que el ecosistema no dependa únicamente del desarrollo de talento dentro de sus propias fronteras.Torbar cree que, si esa dinámica continúa, Venezuela podría contar en cinco años con uno de los ecosistemas de emprendimiento más activos de América Latina.

Finalmente, reafirmó el compromiso del evento con el formato presencial para fortalecer la red de contactos local e internacional: «La magia no es venir y sentarse y ver a una persona en una pantalla. Es venir y conectar y estar ahí… porque hay una sola palabra que para nosotros es la base de todo lo que hacemos: confianza».