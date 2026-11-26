Un grupo de 176 nuevos profesionales de la medicina se integrará al Sistema Público Nacional de Salud en el estado Mérida, según informaron las autoridades regionales.

De acuerdo con datos oficiales difundidos por la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), los egresados —formados en distintas casas de estudio de la entidad andina y de otras regiones del país— asumirán sus responsabilidades en el marco de lo establecido en el artículo 8 de la Ley del Ejercicio de la Medicina.

Con este despliegue, los nuevos especialistas pasarán a prestar apoyo asistencial directo en la red de centros hospitalarios y ambulatorios distribuidos a lo largo del territorio merideño.

Durante el acto de incorporación, las autoridades destacaron que la suma de este contingente tiene como objetivo principal fortalecer la capacidad operativa de los centros de salud y optimizar la calidad de la atención dirigida a la población, siguiendo los lineamientos del Ministerio del Poder Popular para la Salud y del Ejecutivo regional.