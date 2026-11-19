Las autoridades de las diferentes casas universitarias del país, como UCV, LUZ, UC y ULA definieron una agenda conjunta con la gobernación del estado Mérida para la cooperación académica y actualización médica en la entidad andina.

Además, los representantes de las principales facultades de Medicina del país acordaron establecer una línea de trabajo conjunto orientada a consolidar a la entidad como sede permanente de congresos científicos y fortalecer el sistema público de salud.

Dicho compromiso surgió tras una mesa de trabajo con el rector de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Víctor Rago, y una delegación de decanos nacionales, en el marco del Encuentro Nacional de Decanos de Medicina y como antesala al Congreso Multiinstitucional de Cirugía.

En primer lugar, las partes acordaron promover la realización continua de congresos, jornadas y encuentros académicos en territorio merideño, con el objetivo de fomentar el intercambio de saberes y la actualización médica permanente.

Asimismo, el Ejecutivo regional asumió el compromiso de respaldar las iniciativas de desarrollo educativo e investigación científica impulsadas por las universidades nacionales.