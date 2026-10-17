Impulsan jornadas de saneamiento y concientización ecológica en la laguna La Rosa de Mérida

En la Laguna La Rosa, ubicada en el Museo de Ciencias y Tecnología del estado Mérida (Mucyt), se llevó a cabo el saneamiento de sus alrededores y de su espejo de agua. Asimismo, se realizó una charla de concientización dirigida a los estudiantes de primaria de la Escuela Básica Celia Acosta, informó el jefe de la Unidad de Formación del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, Carlos Nava.

Durante la actividad también se sembraron 100 bambucillos en cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Chuquisaca. De igual manera, se realizó una toma de semáforo para entregar volantes (flyers) informativos sobre el cuidado responsable de la laguna.

Por su parte, la coordinadora de Formación de Inparques, Ana Albarrán, señaló que durante dos semanas se han replicado estas jornadas de saneamiento en parques nacionales, monumentos naturales y parques de recreación, logrando recolectar aproximadamente 12 toneladas de residuos.

Albarrán hizo un llamado a la conciencia de los habitantes, prestadores de servicios y turistas sobre la importancia de clasificar los residuos. «La zona del páramo está muy afectada, tanto por los turistas que a veces dejan sus residuos de manera inconsciente como por los propios habitantes. El llamado a la conciencia es a cuidar el ambiente, porque es una tarea de todos. Es muy triste encontrar envases de comida y, en áreas cercanas a la agricultura, envases de pesticidas. Esto contamina nuestras fuentes de agua y nuestros ríos, por lo cual debemos cuidarlos; el impacto negativo es irreversible».

Importancia de la conservación de la laguna La Rosa

Javier Jaramillo, guía del Mucyt, destacó que la Laguna La Rosa es un importante cuerpo de agua natural de origen tectónico en el que habitan diversas especies animales, tanto acuáticas como terrestres, lo que representa un alto valor cultural, ambiental y ecológico.

Agregó que este espejo de agua actúa como reservorio de carbono, previene inundaciones y sustenta la fauna y flora locales al servir como corredor para aves migratorias. Por ello, enfatizó la relevancia de no arrojar basura ni desperdicios dentro o alrededor de sus instalaciones.

¿Conoces la laguna La Rosa?

La Laguna La Rosa, ubicada en las instalaciones del Museo de Ciencia y Tecnología (Mucyt) en el sector Las Tapias de Mérida, es un espejo de agua natural de origen tectónico, único en la meseta de la ciudad. Cuenta con aproximadamente 10 229 m² de superficie acuática, 602 metros de perímetro y una zona protectora de alrededor de 8 754 m².

Por sus características, constituye un humedal urbano fundamental que sirve como refugio para la fauna silvestre y zona de tránsito para aves migratorias. Además, representa un espacio de alto interés científico, educativo, ambiental, paisajístico y recreativo.

Los humedales cumplen funciones esenciales para los ecosistemas: proporcionan hábitat y alimento a numerosas especies, contribuyen a la regulación y al almacenamiento del agua, favorecen la biodiversidad y ayudan a mantener el equilibrio ecológico en entornos tanto urbanos como naturales.

Actualmente, la Laguna La Rosa cuenta con una medida cautelar autosatisfactiva de protección ambiental decretada por el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida. Esta medida garantiza la protección de su perímetro y zona protectora, prohíbe acciones que atenten contra su diversidad biológica y restringe actividades que puedan impactar negativamente en el ecosistema, priorizando siempre su uso ambiental y educativo.

Proteger la Laguna La Rosa es resguardar un espacio natural único en la ciudad y a las especies que dependen de él, refiere el equipo de comunicación del Mucyt.