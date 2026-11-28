El estado Mérida es sede del XV Encuentro Nacional del Movimiento de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba, una jornada de articulación política y social que se desarrolla en la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite) y concluirá este domingo 29 de noviembre con la instalación de mesas de trabajo, la lectura de la Declaración Final y la aprobación del Plan de Acciones concretas para el año 2027.

La cita cuenta con la participación del gobernador de esta entidad andina, Arnaldo Sánchez, y el cónsul general de La Habana en Caracas, Ulises Barquín, junto a delegados nacionales y extranjeros, parlamentarios, concejales e invitados especiales.

A través de un material audiovisual, el presidente del del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (Icap) y Héroe de la República de Cuba, Fernando González, saludó la convocatoria del movimiento solidario y la definió como una “expresión de un compromiso político y humano por la dignidad de nuestros pueblos”.

El dirigente antillano destacó que esta decimoquinta edición “reafirma los lazos de amistad y hermandad” soñados por Simón Bolívar y José Martí, y consolidados por los comandantes Hugo Chávez y Fidel Castro, cobrando especial relevancia al conmemorarse el centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución cubana y el décimo aniversario de su desaparición física.

Durante su intervención, el titular del organismo cubano denunció que el bloqueo estadounidense contra la isla, incluido el cerco petrolero total, alcanzó límites extremos durante el presente año. Sin embargo, aseguró que el pueblo cubano recibió muestras tangibles de cariño y respaldo que demuestran que ningún “bloqueo ni campañas de odio podrá quebrar nuestra voluntad”.

Reconocimiento a la hermandad bilateral y proyección hacia 2027

El gobernador del estado Mérida, Arnaldo Sánchez, exaltó la hermandad histórica entre ambas naciones y recordó sus cinco años de formación profesional en territorio cubano, etapa por la cual manifestó profundo agradecimiento hacia Chávez, Fidel y todos los ciudadanos de la isla por el apoyo brindado a los venezolanos.

En ese sentido, resaltó que durante los momentos más complejos que ha enfrentado Venezuela “ustedes han estado allí como siempre estuvo el comandante Fidel al lado del comandante Chávez”.

Por su parte, el coordinador nacional del Movimiento de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba, Yhonny García, afirmó que quienes fueron testigos de la generosidad del pueblo cubano acudieron a esta jornada andina con el “corazón agradecido”. Tras los debates en comisiones previstos para el cierre de este domingo 29 de noviembre, las delegaciones dejarán trazada la hoja de ruta que guiará la solidaridad venezolana durante el próximo año.